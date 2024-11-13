https://ria.ru/20241113/koshka-1983571041.html

Брошенной в "Аэроэкспрессе" кошке нашли нового хозяина

Брошенной в "Аэроэкспрессе" кошке нашли нового хозяина - РИА Новости, 13.11.2024

Брошенной в "Аэроэкспрессе" кошке нашли нового хозяина

Оставленной в "Аэроэкспрессе" кошке нашли нового хозяина, сообщила компания в Telegram. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T16:41

2024-11-13T16:41

2024-11-13T16:48

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аэроэкспресс

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Оставленной в "Аэроэкспрессе" кошке нашли нового хозяина, сообщила компания в Telegram."Еще одна история со счастливым концом — новый хозяин нашелся и уже привез нашу питомицу в новый дом, где она будет жить в компании с еще двумя кошками!" — отметили там.В компании также предложили поучаствовать в выборе имени для "путешественницы" в комментариях к посту. Победителя позже определит новый хозяин. "С нас — фирменный значок автору победившего имени", — добавили в "Аэроэкспрессе"."Аэроэкспресс" днем в среду сообщил, что в поезде нашли кошку в переноске. По словам очевидцев, ее оставили специально. Компания объявила о поиске нового хозяина для животного.

https://ria.ru/20241113/priyut-1983431057.html

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общество, аэроэкспресс