https://ria.ru/20241113/koshka-1983547171.html

"Аэроэкспресс" ищет нового хозяина оставленной в поезде кошке

"Аэроэкспресс" ищет нового хозяина оставленной в поезде кошке - РИА Новости, 13.11.2024

"Аэроэкспресс" ищет нового хозяина оставленной в поезде кошке

Кошку в переноске нашли в поезде "Аэроэкспресса", приехавшем на Белорусский вокзал из Одинцово, говорится в сообщении перевозчика. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T15:22

2024-11-13T15:22

2024-11-13T15:41

одинцово

аэроэкспресс

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Кошку в переноске нашли в поезде "Аэроэкспресса", приехавшем на Белорусский вокзал из Одинцово, говорится в сообщении перевозчика."Вы не поверите, но у нас снова кошка, другая! Обнаружили ее в поезде, прибывшем на Белорусский вокзал из Одинцово. К сожалению, по словам очевидцев, ее намеренно оставили в переноске. Поэтому на этот раз ищем нового неравнодушного хозяина для этой красавицы!" — отмечается в публикации в Telegram-канале.Пока компания устроила животное в своем терминале на Белорусском вокзале.В "Аэроэкспрессе" добавили, что будут признательны за помощь в поиске нового дома для кошки. Там также напомнили, что животные — это не игрушки, и призвали владельцев не бросать своих питомцев.

https://ria.ru/20241113/priyut-1983431057.html

одинцово

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одинцово, аэроэкспресс