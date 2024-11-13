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"Аэроэкспресс" ищет нового хозяина оставленной в поезде кошке
"Аэроэкспресс" ищет нового хозяина оставленной в поезде кошке - РИА Новости, 13.11.2024
"Аэроэкспресс" ищет нового хозяина оставленной в поезде кошке
Кошку в переноске нашли в поезде "Аэроэкспресса", приехавшем на Белорусский вокзал из Одинцово, говорится в сообщении перевозчика. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T15:22
2024-11-13T15:22
2024-11-13T15:41
одинцово
аэроэкспресс
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Кошку в переноске нашли в поезде "Аэроэкспресса", приехавшем на Белорусский вокзал из Одинцово, говорится в сообщении перевозчика."Вы не поверите, но у нас снова кошка, другая! Обнаружили ее в поезде, прибывшем на Белорусский вокзал из Одинцово. К сожалению, по словам очевидцев, ее намеренно оставили в переноске. Поэтому на этот раз ищем нового неравнодушного хозяина для этой красавицы!" — отмечается в публикации в Telegram-канале.Пока компания устроила животное в своем терминале на Белорусском вокзале.В "Аэроэкспрессе" добавили, что будут признательны за помощь в поиске нового дома для кошки. Там также напомнили, что животные — это не игрушки, и призвали владельцев не бросать своих питомцев.
https://ria.ru/20241113/priyut-1983431057.html
одинцово
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одинцово, аэроэкспресс
"Аэроэкспресс" ищет нового хозяина оставленной в поезде кошке
"Аэроэкспресс": оставленной в переноске кошке ищут нового хозяина