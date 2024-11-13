https://ria.ru/20241113/kormushki-1983414902.html

В Госдуме предложили установить кормушки для птиц во дворах по всей стране

В Госдуме предложили установить кормушки для птиц во дворах по всей стране - РИА Новости, 13.11.2024

В Госдуме предложили установить кормушки для птиц во дворах по всей стране

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил установить кормушки для птиц во дворах по всей территории России. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T01:33

2024-11-13T01:33

2024-11-13T01:33

сергей гаврилов

госдума рф

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил установить кормушки для птиц во дворах по всей территории России. "Важно отметить, что установка кормушек находит поддержку на нормативном уровне. Согласно современным нормативам благоустройства многих регионов, создание условий для поддержания природного разнообразия является одним из элементов формирования комфортной городской среды. Хорошо бы внедрить эту практику по всей стране. Кормушки при правильном размещении и обслуживании могут быть включены в проекты благоустройства дворовых территорий как малые архитектурные формы экологической направленности", - сказал Гаврилов РИА Новости. По его словам, в современном городском пространстве природные ландшафты давно уступили место бетону и асфальту, поэтому создание комфортной среды для птиц становится важным аспектом экологического благополучия дворов. Депутат отметил, что установка кормушек возле многоквартирных домов - это не просто акт доброй воли, но и существенный вклад в поддержание биоразнообразия городской среды. "Многие горожане задаются вопросом: не навредит ли регулярная подкормка птицам? Исследования орнитологов показывают, что в зимний период, когда естественных источников пищи становится меньше, дополнительное питание может стать решающим фактором выживания для многих видов птиц. Важно понимать: птицы не теряют навыков самостоятельного поиска пищи, а кормушки служат лишь дополнительным источником питания в сложный период", - подчеркнул он. Гаврилов считает, что их организация требует ответственного подхода, оптимальным решением может стать установка кормушек на расстоянии от детских площадок и мест массового скопления людей, при этом в зоне видимости из окон, что позволит наблюдать за птицами, не создавая дискомфорта для жителей. Парламентарий отметил, что кормушки лучше размещать на высоте полутора-двух метров, защищая их от доступа кошек специальными конструктивными элементами, например, широким козырьком или специальным экраном. "Что касается рациона, здесь важно придерживаться научно обоснованных рекомендаций. Для мелких певчих птиц, таких как синицы, подойдут несоленые семена подсолнечника, тыквы, льна. Действительно, синицы охотно едят несоленое сало - это отличный источник энергии в холодное время года. Для других видов птиц подойдут просо, овес, пшеница. Категорически не рекомендуется кормить птиц хлебом, особенно белым - он может вызвать серьезные проблемы с пищеварением и привести к заболеваниям. Также под запретом соленые, жареные продукты, цитрусовые и любая человеческая пища", - сообщил Гаврилов. Депутат подчеркнул, что регулярное обслуживание кормушек - важный аспект заботы о птицах. Он рассказал, что необходимо своевременно очищать кормушки от загрязнений, убирать испорченный корм и следить за тем, чтобы в них не скапливалась вода, что предотвратит распространение заболеваний среди птиц. "Создание системы кормушек во дворах может стать отличным объединяющим проектом для жителей многоквартирных домов. Это не только помощь птицам, но и возможность для экологического просвещения детей, развития чувства ответственности за окружающую среду. При правильной организации такая инициатива способна значительно обогатить городскую экосистему, сделать наши дворы более живыми и привлекательными, а также внести вклад в сохранение биоразнообразия городской среды", - добавил Гаврилов.

https://ria.ru/20241111/moskva-1982999554.html

https://ria.ru/20240802/chukotka-1963599738.html

https://ria.ru/20240617/ptitsy-1953325118.html

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сергей гаврилов, госдума рф, общество