https://ria.ru/20241113/koridor-1983412058.html

Премьеры России и Азербайджана обсудят работу по коридору "Север-Юг"

Премьеры России и Азербайджана обсудят работу по коридору "Север-Юг" - РИА Новости, 13.11.2024

Премьеры России и Азербайджана обсудят работу по коридору "Север-Юг"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе поездки в Баку обсудит с коллегой из Азербайджана Али Асадовым весь комплекс двусторонних отношений Москвы и Баку, в... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T00:14

2024-11-13T00:14

2024-11-13T00:15

россия

азербайджан

баку

михаил мишустин

ильхам алиев

владимир путин

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155565/81/1555658185_0:91:2048:1243_1920x0_80_0_0_5b12f91fcff4680bdba47ba2d1381288.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе поездки в Баку обсудит с коллегой из Азербайджана Али Асадовым весь комплекс двусторонних отношений Москвы и Баку, в частности, совместную работу по реализации проекта транспортного коридора "Север-Юг", сообщили в аппарате правительства РФ. Мишустин 13 ноября посетит Баку, в ходе поездки у него запланирована встреча с президентом страны Ильхамом Алиевым, переговоры с премьер-министром Али Асадовым, а также выступление на 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29). "В ходе российско-азербайджанских переговоров планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзничества между Россией и Азербайджаном в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах…Стороны обсудят вопросы сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, финансовой сфере, транспорте и логистике, включая совместную работу по реализации проекта международного транспортного коридора "Север-Юг", - отметили в российском кабмине. Как отмечается, особое внимание будет уделено вопросам реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне по итогам госвизита президента РФ Владимира Путина в Азербайджан в августе текущего года. "В числе наиболее актуальных вопросов – рост двустороннего товарооборота и развитие практической кооперации России и Азербайджана, реализация положений подписанной в январе 2024 года в Баку "дорожной карты" по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на 2024-2026 годы", - добавили в правительстве РФ.

https://ria.ru/20241029/shoygu-1980715123.html

https://ria.ru/20241008/otnosheniya-1976940349.html

россия

азербайджан

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, азербайджан, баку, михаил мишустин, ильхам алиев, владимир путин, оон