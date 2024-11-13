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Премьеры России и Азербайджана обсудят работу по коридору "Север-Юг"
Премьеры России и Азербайджана обсудят работу по коридору "Север-Юг" - РИА Новости, 13.11.2024
Премьеры России и Азербайджана обсудят работу по коридору "Север-Юг"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе поездки в Баку обсудит с коллегой из Азербайджана Али Асадовым весь комплекс двусторонних отношений Москвы и Баку, в... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T00:14
2024-11-13T00:14
2024-11-13T00:15
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе поездки в Баку обсудит с коллегой из Азербайджана Али Асадовым весь комплекс двусторонних отношений Москвы и Баку, в частности, совместную работу по реализации проекта транспортного коридора "Север-Юг", сообщили в аппарате правительства РФ. Мишустин 13 ноября посетит Баку, в ходе поездки у него запланирована встреча с президентом страны Ильхамом Алиевым, переговоры с премьер-министром Али Асадовым, а также выступление на 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29). "В ходе российско-азербайджанских переговоров планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзничества между Россией и Азербайджаном в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах…Стороны обсудят вопросы сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, финансовой сфере, транспорте и логистике, включая совместную работу по реализации проекта международного транспортного коридора "Север-Юг", - отметили в российском кабмине. Как отмечается, особое внимание будет уделено вопросам реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне по итогам госвизита президента РФ Владимира Путина в Азербайджан в августе текущего года. "В числе наиболее актуальных вопросов – рост двустороннего товарооборота и развитие практической кооперации России и Азербайджана, реализация положений подписанной в январе 2024 года в Баку "дорожной карты" по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на 2024-2026 годы", - добавили в правительстве РФ.
https://ria.ru/20241029/shoygu-1980715123.html
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россия, азербайджан, баку, михаил мишустин, ильхам алиев, владимир путин, оон
Россия, Азербайджан, Баку, Михаил Мишустин, Ильхам Алиев, Владимир Путин, ООН
Премьеры России и Азербайджана обсудят работу по коридору "Север-Юг"
Мишустин обсудит с премьером Азербайджана Асадовым работу по коридору "Север-Юг"
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе поездки в Баку обсудит с коллегой из Азербайджана Али Асадовым весь комплекс двусторонних отношений Москвы и Баку, в частности, совместную работу по реализации проекта транспортного коридора "Север-Юг", сообщили в аппарате правительства РФ.
Мишустин 13 ноября посетит Баку, в ходе поездки у него запланирована встреча с президентом страны Ильхамом Алиевым
, переговоры с премьер-министром Али Асадовым, а также выступление на 29-й сессии Конференции ООН
по изменению климата (COP29).
"В ходе российско-азербайджанских переговоров планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзничества между Россией и Азербайджаном в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах…Стороны обсудят вопросы сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, финансовой сфере, транспорте и логистике, включая совместную работу по реализации проекта международного транспортного коридора "Север-Юг", - отметили в российском кабмине.
Как отмечается, особое внимание будет уделено вопросам реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне по итогам госвизита президента РФ Владимира Путина
в Азербайджан в августе текущего года.
"В числе наиболее актуальных вопросов – рост двустороннего товарооборота и развитие практической кооперации России и Азербайджана, реализация положений подписанной в январе 2024 года в Баку "дорожной карты" по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на 2024-2026 годы", - добавили в правительстве РФ.