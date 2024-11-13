https://ria.ru/20241113/konflikt-1983614320.html
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили конфликт на Украине
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили конфликт на Украине - РИА Новости, 13.11.2024
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили конфликт на Украине
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд обсудил в четверг по телефону с президентом России Владимиром Путиным усилия по... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T19:36
2024-11-13T19:36
2024-11-13T19:52
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ДОХА, 13 ноя - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд обсудил в четверг по телефону с президентом России Владимиром Путиным усилия по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщило Саудовское агентство новостей SPA."Был обсужден ряд вопросов и тем, представляющих взаимный интерес, в том числе развитие украинско-российского кризиса и усилия, предпринятые в этом направлении", - передало агентство содержание разговора.Кроме того, по его информации, во время разговора также шла речь о "выдающихся отношениях между королевством и Россией и усилиях, предпринимаемых для повышения их уровня между двумя странами".
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в мире, саудовская аравия, россия, украина, владимир путин
В мире, Саудовская Аравия, Россия, Украина, Владимир Путин
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили конфликт на Украине
Путин и наследный принц СА обсудили урегулирование конфликта на Украине