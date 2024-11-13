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Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили конфликт на Украине - РИА Новости, 13.11.2024
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19:36 13.11.2024 (обновлено: 19:52 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/konflikt-1983614320.html
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили конфликт на Украине
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили конфликт на Украине - РИА Новости, 13.11.2024
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили конфликт на Украине
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд обсудил в четверг по телефону с президентом России Владимиром Путиным усилия по... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T19:36
2024-11-13T19:52
в мире
саудовская аравия
россия
украина
владимир путин
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ДОХА, 13 ноя - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд обсудил в четверг по телефону с президентом России Владимиром Путиным усилия по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщило Саудовское агентство новостей SPA."Был обсужден ряд вопросов и тем, представляющих взаимный интерес, в том числе развитие украинско-российского кризиса и усилия, предпринятые в этом направлении", - передало агентство содержание разговора.Кроме того, по его информации, во время разговора также шла речь о "выдающихся отношениях между королевством и Россией и усилиях, предпринимаемых для повышения их уровня между двумя странами".
https://ria.ru/20241113/putin-1983588689.html
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в мире, саудовская аравия, россия, украина, владимир путин
В мире, Саудовская Аравия, Россия, Украина, Владимир Путин
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили конфликт на Украине

Путин и наследный принц СА обсудили урегулирование конфликта на Украине

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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ДОХА, 13 ноя - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд обсудил в четверг по телефону с президентом России Владимиром Путиным усилия по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщило Саудовское агентство новостей SPA.
"Был обсужден ряд вопросов и тем, представляющих взаимный интерес, в том числе развитие украинско-российского кризиса и усилия, предпринятые в этом направлении", - передало агентство содержание разговора.
Кроме того, по его информации, во время разговора также шла речь о "выдающихся отношениях между королевством и Россией и усилиях, предпринимаемых для повышения их уровня между двумя странами".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили ближневосточный конфликт
Вчера, 17:48
 
В миреСаудовская АравияРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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