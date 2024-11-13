https://ria.ru/20241113/konferentsiya-1983412363.html

Мишустин выступит на конференции ООН по изменению климата

Мишустин выступит на конференции ООН по изменению климата - РИА Новости, 13.11.2024

Мишустин выступит на конференции ООН по изменению климата

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду посетит Баку, где встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, проведет переговоры с премьером страны Али... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T00:24

2024-11-13T00:24

2024-11-13T00:24

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду посетит Баку, где встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, проведет переговоры с премьером страны Али Асадовым, а также выступит на 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29), сообщили в правительстве РФ. "Тринадцатого ноября 2024 года Председатель Правительства Российской Федерации М. В. Мишустин посетит с рабочим визитом Азербайджанскую Республику и проведет встречу с Президентом Азербайджана И. Г. Алиевым и переговоры с Премьер-министром Азербайджана А. И. Асадовым. Предусматривается также его выступление на 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата", - сообщили в российском кабмине. Конференция по климатуДвадцать девятая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) проходит в Баку c 11 по 22 ноября. В ней принимают участие около 80 глав государств и правительств, в том числе премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Сербии Александр Вучич, президент Польши Анджей Дуда, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие. Кроме того, на конференцию прибыли генсек ООН Антониу Гутерреш, председатель Евросовета Шарль Мишель, президент ФИФА Джанни Инфантино, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и другие представители международных организаций. О том, что Мишустин представит Россию на конференции в Баку, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Валдайском форуме. Руководителем российской делегации, как и на прошлогодней конференции COP28 в Дубае, назначен помощник президента РФ, специальный представитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев. В состав делегации вошли также руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков, руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, министр экономического развития РФ Максим Решетников. Одной из интриг форума в Баку остается участие представителей Армении. Ранее замглавы армянского МИД Паруйр Ованнисян сообщил, что Армения получила приглашение для участия мероприятии. Как сообщил МИД Азербайджана, Ереван зарегистрировал несколько своих представителей. 12 ноября глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов сообщил журналистам, что представителей Армении "не наблюдается" на полях форума, добавив, что для Еревана это "упущенная возможность". Ранее глава аппарата премьера Армении Араик Арутюнян говорил, что на решение армянской стороны участвовать в COP29 может повлиять существенный прогресс в переговорах по мирному договору. Диалог России и АзербайджанаВ Баку у Мишустин запланированы контакты с руководством Азербайджана: встреча с президентом Ильхамом Алиевым и переговоры с премьер-министром Али Асадовым. Как отметили в аппарате правительства РФ, Мишустин и Асадов намерены обсудить весь комплекс двусторонних отношений Москвы и Баку, в том числе взаимную торговлю, культурно-гуманитарное сотрудничество, кооперацию в сфере транспорта, в частности совместную работу в рамках проекта транспортного коридора "Север-Юг". Кроме того, стороны рассмотрят план совместных мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также и обсудят усилия по противодействию героизации нацизма. Председатели правительств двух стран сохраняют интенсивные контакты, за прошедший месяц они дважды разговаривали по телефоны. В ходе этих контактов Мишустин и Асадов обсудили торговлю, научно-техническое сотрудничество и транспортную сферу. В августе с государственным визитом Азербайджан посетил президент России Владимир Путин, тогда лидеры обсудили весь комплекс взаимоотношений Москвы и Баку, а также перспективы урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Контакты глав двух государств продолжились в октябре в Москве на саммите СНГ. В рамках саммита лидеры России и Азербайджана провели двустороннюю встречу, в ходе которой Путин отметил, что отношения Москвы и Баку развиваются позитивно. Кроме того, в октябре Алиев приезжал в Казань для участия в саммит БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".

https://ria.ru/20241113/koridor-1983412058.html

https://ria.ru/20241024/klimat-1979697788.html

https://ria.ru/20241108/komissiya-1982602494.html

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