https://ria.ru/20241113/konets-1983454241.html

СМИ раскрыли, кто закончит конфликт на Украине

СМИ раскрыли, кто закончит конфликт на Украине - РИА Новости, 13.11.2024

СМИ раскрыли, кто закончит конфликт на Украине

Только Россия и Украина могут закончить конфликт между собой, пишет издание Antiwar. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T10:58

2024-11-13T10:58

2024-11-13T11:25

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

москва

дональд трамп

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775412869_548:406:2903:1731_1920x0_80_0_0_15a27f20a9d8f52a5277b38cc08b4650.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Только Россия и Украина могут закончить конфликт между собой, пишет издание Antiwar."Каким бы ни был окончательный исход конфликта между Москвой и Киевом, он должен быть определен дипломатией между этими двумя сторонами", - говорится в материале.Подчеркивается, что "вопиющее" вмешательство США и НАТО уже обострило обстановку, когда они цинично сделали Украину оружием в своей прокси-войне с Россией. Поэтому новый президент США Дональд Трамп должен принять, что мирное соглашение между Западом и Москвой может иметь определенные условия, считает автор статьи.В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по разрешению ситуации на Украине: признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива предусматривает реальную возможность остановки конфликта и его перехода к политико-дипломатическому урегулированию.

https://ria.ru/20241112/rossiya-1983401372.html

https://ria.ru/20241109/soglashenie-1982785996.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, москва, дональд трамп, владимир путин, нато