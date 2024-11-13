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СМИ раскрыли, кто закончит конфликт на Украине - РИА Новости, 13.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:58 13.11.2024 (обновлено: 11:25 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/konets-1983454241.html
СМИ раскрыли, кто закончит конфликт на Украине
СМИ раскрыли, кто закончит конфликт на Украине - РИА Новости, 13.11.2024
СМИ раскрыли, кто закончит конфликт на Украине
Только Россия и Украина могут закончить конфликт между собой, пишет издание Antiwar. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T10:58
2024-11-13T11:25
специальная военная операция на украине
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украина
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владимир путин
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Только Россия и Украина могут закончить конфликт между собой, пишет издание Antiwar."Каким бы ни был окончательный исход конфликта между Москвой и Киевом, он должен быть определен дипломатией между этими двумя сторонами", - говорится в материале.Подчеркивается, что "вопиющее" вмешательство США и НАТО уже обострило обстановку, когда они цинично сделали Украину оружием в своей прокси-войне с Россией. Поэтому новый президент США Дональд Трамп должен принять, что мирное соглашение между Западом и Москвой может иметь определенные условия, считает автор статьи.В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по разрешению ситуации на Украине: признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива предусматривает реальную возможность остановки конфликта и его перехода к политико-дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20241112/rossiya-1983401372.html
https://ria.ru/20241109/soglashenie-1982785996.html
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в мире, украина, россия, москва, дональд трамп, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО
СМИ раскрыли, кто закончит конфликт на Украине

Antiwar: конец конфликта будет определен Москвой и Киевом

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Украины
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Только Россия и Украина могут закончить конфликт между собой, пишет издание Antiwar.
"Каким бы ни был окончательный исход конфликта между Москвой и Киевом, он должен быть определен дипломатией между этими двумя сторонами", - говорится в материале.
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Подчеркивается, что "вопиющее" вмешательство США и НАТО уже обострило обстановку, когда они цинично сделали Украину оружием в своей прокси-войне с Россией. Поэтому новый президент США Дональд Трамп должен принять, что мирное соглашение между Западом и Москвой может иметь определенные условия, считает автор статьи.
В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по разрешению ситуации на Украине: признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива предусматривает реальную возможность остановки конфликта и его перехода к политико-дипломатическому урегулированию.
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