https://ria.ru/20241113/kiev-1983441908.html
В пригороде Киева прогремели взрывы
В пригороде Киева прогремели взрывы - РИА Новости, 13.11.2024
В пригороде Киева прогремели взрывы
Взрывы прогремели в среду в пригороде Киева, сообщает местный новостной сайт ТСН.ua. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T09:53
2024-11-13T09:53
2024-11-13T10:22
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в пригороде Киева, сообщает местный новостной сайт ТСН.ua. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Киеве звучит больше двух часов, в Киевской области - почти восемь. "В пригороде Киева были слышны взрывы, - вероятно, работа ПВО по дронам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Ранее в среду мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в городе. Украинский телеканал "Общественное" также сообщил о взрывах в городе на фоне тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241113/kolonna_vsu-1983425529.html
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В пригороде Киева прогремели взрывы
ТСН.ua: в пригороде Киева прогремели взрывы