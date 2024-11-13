https://ria.ru/20241113/kiev-1983433313.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 13.11.2024

В Киеве прогремели взрывы

Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в среду утром в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T09:00

2024-11-13T09:00

2024-11-13T09:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в среду утром в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит на всей территории страны. "Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" - написал Кличко в своём Telegram-канале. Украинский телеканал "Общественное" также сообщил о взрывах в городе на фоне тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241113/spetsoperatsiya-1983425935.html

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киев

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в мире, киев, украина, виталий кличко, вооруженные силы рф