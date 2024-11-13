https://ria.ru/20241113/kiev-1983427475.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.11.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в среду в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T07:46
2024-11-13T07:46
2024-11-13T07:46
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, воздушная тревога в Киеве прозвучала в 7.36 мск. Кроме того, воздушная тревога продолжает звучать в Киевской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241113/ukraina-1983416876.html
киев
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в мире, киев, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве звучит сигнал воздушной тревоги
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса, воздушная тревога в Киеве прозвучала в 7.36 мск.
Кроме того, воздушная тревога продолжает звучать в Киевской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.