Рейтинг@Mail.ru
Хоценко утвердил концепцию развития северных районов Омской области - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
09:26 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/khotsenko--1983436224.html
Хоценко утвердил концепцию развития северных районов Омской области
Хоценко утвердил концепцию развития северных районов Омской области - РИА Новости, 13.11.2024
Хоценко утвердил концепцию развития северных районов Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко утвердил концепцию развития северных районов региона до 2035 года, рассказали в пресс-службе правительства области. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T09:26
2024-11-13T09:26
омская область
омская область
тевризский район
тарский район
виталий хоценко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1952036442_0:0:2892:1627_1920x0_80_0_0_255a22b1d236d815505f3be2f4315883.jpg
ОМСК, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко утвердил концепцию развития северных районов региона до 2035 года, рассказали в пресс-службе правительства области. Документ определяет стратегические цели и задачи развития экономического потенциала северных территорий Омской области – Большеуковского, Знаменского, Седельниковского, Тарского, Тевризского и Усть-Ишимского районов. Он включает в себя концепцию развития транспортной инфраструктуры, повышение уровня жизни сельского населения и улучшение демографической ситуации. Сроки реализации проектов - период с 2025 до 2035 года. "Самое главное, что уже скоро приходит газ в Тарский, Знаменский, Тевризский районы и открывает в перспективе возможность дальнейшей газификации севера Омской области. Это даст толчок развитию лесоперерабатывающего комплекса, появлению новых производств, в целом развитию северных территорий", - приводит пресс-служба слова главы региона. Концепция, по словам губернатора, включает в себя пять приоритетных целей – развитие человеческого капитала и социальной сферы, конкурентоспособная экономика, сбалансированное пространственное развитие, эффективное муниципальное управление и развитие предпринимательства. Отмечен и аграрный сектор — проекты в льноводстве и льнопереработке, а также развитие мясного и молочного животноводства. В 2025 году приоритетом является строительство газопровода до газораспределительной станции в Тарском районе. План реализации проектов разработает региональный кабмин совместно с органами МСУ северных районов.
https://ria.ru/20241021/khotsenko-1979119686.html
https://ria.ru/20241112/hotsenko-1983276822.html
омская область
тевризский район
тарский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1952036442_0:0:2552:1913_1920x0_80_0_0_24fbb5f11f36a110611f5dd7d5441322.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
омская область, тевризский район, тарский район, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Тевризский район, Тарский район, Виталий Хоценко

Хоценко утвердил концепцию развития северных районов Омской области

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Омской области Виталий Хоценко
Губернатор Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Омской области Виталий Хоценко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко утвердил концепцию развития северных районов региона до 2035 года, рассказали в пресс-службе правительства области.
Документ определяет стратегические цели и задачи развития экономического потенциала северных территорий Омской области – Большеуковского, Знаменского, Седельниковского, Тарского, Тевризского и Усть-Ишимского районов. Он включает в себя концепцию развития транспортной инфраструктуры, повышение уровня жизни сельского населения и улучшение демографической ситуации. Сроки реализации проектов - период с 2025 до 2035 года.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Губернатор Омской области Хоценко возложил цветы к памятнику Абаю и Пушкину
21 октября, 14:18
"Самое главное, что уже скоро приходит газ в Тарский, Знаменский, Тевризский районы и открывает в перспективе возможность дальнейшей газификации севера Омской области. Это даст толчок развитию лесоперерабатывающего комплекса, появлению новых производств, в целом развитию северных территорий", - приводит пресс-служба слова главы региона.
Концепция, по словам губернатора, включает в себя пять приоритетных целей – развитие человеческого капитала и социальной сферы, конкурентоспособная экономика, сбалансированное пространственное развитие, эффективное муниципальное управление и развитие предпринимательства.
Отмечен и аграрный сектор — проекты в льноводстве и льнопереработке, а также развитие мясного и молочного животноводства.
В 2025 году приоритетом является строительство газопровода до газораспределительной станции в Тарском районе.
План реализации проектов разработает региональный кабмин совместно с органами МСУ северных районов.
Открытие Дома культуры в деревне Эбаргуль - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Хоценко поблагодарил Татарстан за помощь в строительстве нового ДК
12 ноября, 13:25
 
Омская областьОмская областьТевризский районТарский районВиталий Хоценко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала