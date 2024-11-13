https://ria.ru/20241113/khotsenko--1983436224.html
Хоценко утвердил концепцию развития северных районов Омской области
Хоценко утвердил концепцию развития северных районов Омской области - РИА Новости, 13.11.2024
Хоценко утвердил концепцию развития северных районов Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко утвердил концепцию развития северных районов региона до 2035 года, рассказали в пресс-службе правительства области. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T09:26
2024-11-13T09:26
2024-11-13T09:26
омская область
омская область
тевризский район
тарский район
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ОМСК, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко утвердил концепцию развития северных районов региона до 2035 года, рассказали в пресс-службе правительства области. Документ определяет стратегические цели и задачи развития экономического потенциала северных территорий Омской области – Большеуковского, Знаменского, Седельниковского, Тарского, Тевризского и Усть-Ишимского районов. Он включает в себя концепцию развития транспортной инфраструктуры, повышение уровня жизни сельского населения и улучшение демографической ситуации. Сроки реализации проектов - период с 2025 до 2035 года. "Самое главное, что уже скоро приходит газ в Тарский, Знаменский, Тевризский районы и открывает в перспективе возможность дальнейшей газификации севера Омской области. Это даст толчок развитию лесоперерабатывающего комплекса, появлению новых производств, в целом развитию северных территорий", - приводит пресс-служба слова главы региона. Концепция, по словам губернатора, включает в себя пять приоритетных целей – развитие человеческого капитала и социальной сферы, конкурентоспособная экономика, сбалансированное пространственное развитие, эффективное муниципальное управление и развитие предпринимательства. Отмечен и аграрный сектор — проекты в льноводстве и льнопереработке, а также развитие мясного и молочного животноводства. В 2025 году приоритетом является строительство газопровода до газораспределительной станции в Тарском районе. План реализации проектов разработает региональный кабмин совместно с органами МСУ северных районов.
https://ria.ru/20241021/khotsenko-1979119686.html
https://ria.ru/20241112/hotsenko-1983276822.html
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омская область, тевризский район, тарский район, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Тевризский район, Тарский район, Виталий Хоценко
ОМСК, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко утвердил концепцию развития северных районов региона до 2035 года, рассказали в пресс-службе правительства области.
Документ определяет стратегические цели и задачи развития экономического потенциала северных территорий Омской области – Большеуковского, Знаменского, Седельниковского, Тарского, Тевризского и Усть-Ишимского районов. Он включает в себя концепцию развития транспортной инфраструктуры, повышение уровня жизни сельского населения и улучшение демографической ситуации. Сроки реализации проектов - период с 2025 до 2035 года.
"Самое главное, что уже скоро приходит газ в Тарский, Знаменский, Тевризский районы
и открывает в перспективе возможность дальнейшей газификации севера Омской области. Это даст толчок развитию лесоперерабатывающего комплекса, появлению новых производств, в целом развитию северных территорий", - приводит пресс-служба слова главы региона.
Концепция, по словам губернатора, включает в себя пять приоритетных целей – развитие человеческого капитала и социальной сферы, конкурентоспособная экономика, сбалансированное пространственное развитие, эффективное муниципальное управление и развитие предпринимательства.
Отмечен и аграрный сектор — проекты в льноводстве и льнопереработке, а также развитие мясного и молочного животноводства.
В 2025 году приоритетом является строительство газопровода до газораспределительной станции в Тарском районе
.
План реализации проектов разработает региональный кабмин совместно с органами МСУ северных районов.