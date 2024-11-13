https://ria.ru/20241113/khleb-1983418261.html

Врач рассказала о пользе белого хлеба

Врач рассказала о пользе белого хлеба - РИА Новости, 13.11.2024

Врач рассказала о пользе белого хлеба

Белый хлеб полезен за счет того, что является источником растительного белка, сложных углеводов и витаминов группы В, однако важно контролировать его количество РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T03:13

2024-11-13T03:13

2024-11-13T03:13

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Белый хлеб полезен за счет того, что является источником растительного белка, сложных углеводов и витаминов группы В, однако важно контролировать его количество в ежедневном рационе и не употреблять более 150 граммов в сутки, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог ГБУЗ МО "Одинцовская областная больница" Кристина Подорожнюк. "Польза белого хлеба заключается в том, что в нем содержатся необходимые микроэлементы, витамины группы В, сложные углеводы. Кроме того, белый хлеб является также источником растительного белка", - сказала Подорожнюк. По словам эндокринолога, в рационе белый хлеб рекомендуется сочетать с овощами и белковыми продуктами. Можно его также употреблять вместе с жирами, например с сыром. "Если рассматривать с точки зрения полноценного рациона, белый хлеб должен быть у каждого человека, но только нужно контролировать количество съеденного хлеба, чтобы этот продукт не стал вдруг вредным. И примерно 150 граммов в день хлеба белого можно съедать", - отметила Подорожнюк. Однако стоит внимательнее относиться к употреблению белого хлеба людям с сахарных диабетом. Им рекомендуется отдавать предпочтение цельно-зерновому хлебу, изготовленному из более темной муки, добавила собеседник.

https://ria.ru/20241023/endokrinolog-1979455007.html

https://ria.ru/20241014/lut-1977981289.html

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общество