Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала о пользе белого хлеба - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:13 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/khleb-1983418261.html
Врач рассказала о пользе белого хлеба
Врач рассказала о пользе белого хлеба - РИА Новости, 13.11.2024
Врач рассказала о пользе белого хлеба
Белый хлеб полезен за счет того, что является источником растительного белка, сложных углеводов и витаминов группы В, однако важно контролировать его количество РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T03:13
2024-11-13T03:13
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780559515_0:0:3210:1806_1920x0_80_0_0_fa5afd79e46b7391b5d66c71c463d780.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Белый хлеб полезен за счет того, что является источником растительного белка, сложных углеводов и витаминов группы В, однако важно контролировать его количество в ежедневном рационе и не употреблять более 150 граммов в сутки, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог ГБУЗ МО "Одинцовская областная больница" Кристина Подорожнюк. "Польза белого хлеба заключается в том, что в нем содержатся необходимые микроэлементы, витамины группы В, сложные углеводы. Кроме того, белый хлеб является также источником растительного белка", - сказала Подорожнюк. По словам эндокринолога, в рационе белый хлеб рекомендуется сочетать с овощами и белковыми продуктами. Можно его также употреблять вместе с жирами, например с сыром. "Если рассматривать с точки зрения полноценного рациона, белый хлеб должен быть у каждого человека, но только нужно контролировать количество съеденного хлеба, чтобы этот продукт не стал вдруг вредным. И примерно 150 граммов в день хлеба белого можно съедать", - отметила Подорожнюк. Однако стоит внимательнее относиться к употреблению белого хлеба людям с сахарных диабетом. Им рекомендуется отдавать предпочтение цельно-зерновому хлебу, изготовленному из более темной муки, добавила собеседник.
https://ria.ru/20241023/endokrinolog-1979455007.html
https://ria.ru/20241014/lut-1977981289.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780559515_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56df9cf11850ce2a46f7282c5527c215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Врач рассказала о пользе белого хлеба

Врач Подорожнюк: белый хлеб полезен, так как содержит растительный белок

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБатон
Батон - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Батон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Белый хлеб полезен за счет того, что является источником растительного белка, сложных углеводов и витаминов группы В, однако важно контролировать его количество в ежедневном рационе и не употреблять более 150 граммов в сутки, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог ГБУЗ МО "Одинцовская областная больница" Кристина Подорожнюк.
"Польза белого хлеба заключается в том, что в нем содержатся необходимые микроэлементы, витамины группы В, сложные углеводы. Кроме того, белый хлеб является также источником растительного белка", - сказала Подорожнюк.
Черный хлеб - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Эндокринолог рассказала о пользе черного хлеба при атеросклерозе
23 октября, 03:27
По словам эндокринолога, в рационе белый хлеб рекомендуется сочетать с овощами и белковыми продуктами. Можно его также употреблять вместе с жирами, например с сыром.
"Если рассматривать с точки зрения полноценного рациона, белый хлеб должен быть у каждого человека, но только нужно контролировать количество съеденного хлеба, чтобы этот продукт не стал вдруг вредным. И примерно 150 граммов в день хлеба белого можно съедать", - отметила Подорожнюк.
Однако стоит внимательнее относиться к употреблению белого хлеба людям с сахарных диабетом. Им рекомендуется отдавать предпочтение цельно-зерновому хлебу, изготовленному из более темной муки, добавила собеседник.
Министр сельского хозяйства Оксана Лут - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Министр сельского хозяйства рассказала, что ест вместо хлеба
14 октября, 16:32
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала