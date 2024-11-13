https://ria.ru/20241113/khimki-1983563523.html

Ремонт более 90 подъездов провели в Химках

Ремонт более 90 подъездов провели в Химках - РИА Новости, 13.11.2024

Ремонт более 90 подъездов провели в Химках

В Химках завершилась программа по ремонту подъездов на текущий год, было обновлено 93 объекта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T16:10

2024-11-13T16:10

2024-11-13T16:10

общество

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

герман титов

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В Химках завершилась программа по ремонту подъездов на текущий год, было обновлено 93 объекта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Ремонт провели по 28 адресам во всех микрорайонах городского округа. Рабочие покрасили стены, привели в порядок входные группы и перила. Также в местах общего пользования заменили почтовые ящики, напольное покрытие и домофоны. Ход работ контролировали жители и депутатский корпус. "Всего за 10 лет в Химках при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева отремонтировали более 3,1 тысячи подъездов. Продолжим работы в следующем году", – отметил глава муниципалитета Дмитрий Волошин, его слова приводит пресс-служба. Специалисты профильных подразделений уже формируют перечень подъездов для ремонта на 2025 год. Список адресов будет составлен на основе обращений и пожеланий жителей. Ранее подъезд дома №14 на улице Германа Титова признали лучшим в регионе по итогам конкурса "Лучший подъезд Подмосковья". Первое место присудили в тематике "Наука и образование". Наградой стал экскурсионный тур в Нижний Новгород для жителей дома.

https://ria.ru/20241113/khimki-1983533644.html

https://ria.ru/20241112/khimki-1983264803.html

химки (городской округ в московской области)

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общество, дмитрий волошин (глава городского округа химки), герман титов, химки (городской округ в московской области)