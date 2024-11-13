https://ria.ru/20241113/khimki-1983533644.html
Около 600 камер видеонаблюдения установили на детских площадках в Химках
Около 600 камер видеонаблюдения установили на детских площадках в Химках - РИА Новости, 13.11.2024
Около 600 камер видеонаблюдения установили на детских площадках в Химках
На детских площадках городского округа Химки установили около 600 систем видеонаблюдения, они оборудованы в рамках программы "Безопасный регион", сообщает... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:37
2024-11-13T14:37
2024-11-13T14:37
андрей воробьев
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983532888_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_67baad08ab2107c6c7c733a909df6a0b.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. На детских площадках городского округа Химки установили около 600 систем видеонаблюдения, они оборудованы в рамках программы "Безопасный регион", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В ведомстве подчеркнули, что детским игровым площадкам уделяется особо внимание. Круглосуточное видеонаблюдение помогает предотвращать мелкое хулиганство, а также позволяет жителям чувствовать себя в безопасности. "Мы устанавливаем системы видеонаблюдения на детских игровых и спортивных, а также контейнерных площадках Химок. Всего в городе расположено 783 детских площадки, на данный момент камерами оснастили 597 игровых", – поделился специалист управления территориальной безопасности Максим Иванов, его слова приводит пресс-служба. Всего в округе установлено более 6 тысяч камер видеонаблюдения. До конца года специалисты оборудуют еще более тысячи систем. Сейчас в городе почти тысяча устройств обеспечивает безопасность жителей на общественных пространствах и 878 установлены на социальных объектах. Около 4 тысяч камер оборудованы в жилых домах – в подъездах, въездах во двор и придомовых территориях. Все камеры подключены к единой системе "Безопасный регион". Она создана по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2015 году. Система видеонаблюдения объединяет тысячи камер, размещенных в подмосковных парках и скверах, на домах и в подъездах, дорожных развязках и перекрестках.
https://ria.ru/20241112/khimki-1983264803.html
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химки (городской округ в московской области)
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андрей воробьев, химки (городской округ в московской области)
Андрей Воробьев, Химки (городской округ в Московской области)
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. На детских площадках городского округа Химки установили около 600 систем видеонаблюдения, они оборудованы в рамках программы "Безопасный регион", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В ведомстве подчеркнули, что детским игровым площадкам уделяется особо внимание. Круглосуточное видеонаблюдение помогает предотвращать мелкое хулиганство, а также позволяет жителям чувствовать себя в безопасности.
"Мы устанавливаем системы видеонаблюдения на детских игровых и спортивных, а также контейнерных площадках Химок. Всего в городе расположено 783 детских площадки, на данный момент камерами оснастили 597 игровых", – поделился специалист управления территориальной безопасности Максим Иванов, его слова приводит пресс-служба.
Всего в округе установлено более 6 тысяч камер видеонаблюдения. До конца года специалисты оборудуют еще более тысячи систем. Сейчас в городе почти тысяча устройств обеспечивает безопасность жителей на общественных пространствах и 878 установлены на социальных объектах. Около 4 тысяч камер оборудованы в жилых домах – в подъездах, въездах во двор и придомовых территориях.
Все камеры подключены к единой системе "Безопасный регион". Она создана по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2015 году. Система видеонаблюдения объединяет тысячи камер, размещенных в подмосковных парках и скверах, на домах и в подъездах, дорожных развязках и перекрестках.