https://ria.ru/20241113/khimki-1983533644.html

Около 600 камер видеонаблюдения установили на детских площадках в Химках

Около 600 камер видеонаблюдения установили на детских площадках в Химках - РИА Новости, 13.11.2024

Около 600 камер видеонаблюдения установили на детских площадках в Химках

На детских площадках городского округа Химки установили около 600 систем видеонаблюдения, они оборудованы в рамках программы "Безопасный регион", сообщает... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T14:37

2024-11-13T14:37

2024-11-13T14:37

андрей воробьев

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. На детских площадках городского округа Химки установили около 600 систем видеонаблюдения, они оборудованы в рамках программы "Безопасный регион", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В ведомстве подчеркнули, что детским игровым площадкам уделяется особо внимание. Круглосуточное видеонаблюдение помогает предотвращать мелкое хулиганство, а также позволяет жителям чувствовать себя в безопасности. "Мы устанавливаем системы видеонаблюдения на детских игровых и спортивных, а также контейнерных площадках Химок. Всего в городе расположено 783 детских площадки, на данный момент камерами оснастили 597 игровых", – поделился специалист управления территориальной безопасности Максим Иванов, его слова приводит пресс-служба. Всего в округе установлено более 6 тысяч камер видеонаблюдения. До конца года специалисты оборудуют еще более тысячи систем. Сейчас в городе почти тысяча устройств обеспечивает безопасность жителей на общественных пространствах и 878 установлены на социальных объектах. Около 4 тысяч камер оборудованы в жилых домах – в подъездах, въездах во двор и придомовых территориях. Все камеры подключены к единой системе "Безопасный регион". Она создана по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2015 году. Система видеонаблюдения объединяет тысячи камер, размещенных в подмосковных парках и скверах, на домах и в подъездах, дорожных развязках и перекрестках.

https://ria.ru/20241112/khimki-1983264803.html

https://ria.ru/20241108/fakel-1982749760.html

химки (городской округ в московской области)

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андрей воробьев, химки (городской округ в московской области)