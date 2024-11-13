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"Хезболла" заявила об ударе баллистическими ракетами по генштабу МО Израиля
"Хезболла" заявила об ударе баллистическими ракетами по генштабу МО Израиля - РИА Новости, 13.11.2024
"Хезболла" заявила об ударе баллистическими ракетами по генштабу МО Израиля
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" реализовали вторую атаку на генеральный штаб министерства обороны Израиля в Тель-Авиве, применив баллистические ракеты... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T21:25
2024-11-13T21:25
2024-11-13T21:25
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 13 ноя - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" реализовали вторую атаку на генеральный штаб министерства обороны Израиля в Тель-Авиве, применив баллистические ракеты "Кадр-2", сообщается в заявлении пресс-службы движения в среду. Ранее в среду бойцы "Хезболлах" атаковали территорию генерального штаба министерства обороны Израиля группой беспилотников-камикадзе. "В второй раз бойцы исламского сопротивление атакуют базу Хакирья в Тель-Авиве, где расположено министерство войны и генеральный штаб Израиля, а также командных штаб управление ВВС, применив баллистические ракеты "Кадр-2"",- написано в заявлении. Пресс-служба "Хезболлах" отмечает, что атакуемый объект в Тель-Авиве расположен в двенадцати километрах от границы с Ливаном. Уточняется, что цели были поражены.
https://ria.ru/20241113/beyrut-1983573470.html
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в мире, израиль, тель-авив, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Тель-Авив, Ливан, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" заявила об ударе баллистическими ракетами по генштабу МО Израиля
"Хезболла" заявила об ударе ракетами по генштабу МО Израиля в Тель-Авиве