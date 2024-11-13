Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" заявила об ударе баллистическими ракетами по генштабу МО Израиля - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:25 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/khezbolla-1983624916.html
"Хезболла" заявила об ударе баллистическими ракетами по генштабу МО Израиля
"Хезболла" заявила об ударе баллистическими ракетами по генштабу МО Израиля - РИА Новости, 13.11.2024
"Хезболла" заявила об ударе баллистическими ракетами по генштабу МО Израиля
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" реализовали вторую атаку на генеральный штаб министерства обороны Израиля в Тель-Авиве, применив баллистические ракеты... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T21:25
2024-11-13T21:25
в мире
израиль
тель-авив
ливан
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905152151_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_39842242895d987b7861ca25fc12fe98.jpg
БЕЙРУТ, 13 ноя - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" реализовали вторую атаку на генеральный штаб министерства обороны Израиля в Тель-Авиве, применив баллистические ракеты "Кадр-2", сообщается в заявлении пресс-службы движения в среду. Ранее в среду бойцы "Хезболлах" атаковали территорию генерального штаба министерства обороны Израиля группой беспилотников-камикадзе. "В второй раз бойцы исламского сопротивление атакуют базу Хакирья в Тель-Авиве, где расположено министерство войны и генеральный штаб Израиля, а также командных штаб управление ВВС, применив баллистические ракеты "Кадр-2"",- написано в заявлении. Пресс-служба "Хезболлах" отмечает, что атакуемый объект в Тель-Авиве расположен в двенадцати километрах от границы с Ливаном. Уточняется, что цели были поражены.
https://ria.ru/20241113/beyrut-1983573470.html
https://ria.ru/20241113/izrail-1983483022.html
израиль
тель-авив
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905152151_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_79d9b1641e3ef53f3448c9894358914f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, тель-авив, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Тель-Авив, Ливан, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" заявила об ударе баллистическими ракетами по генштабу МО Израиля

"Хезболла" заявила об ударе ракетами по генштабу МО Израиля в Тель-Авиве

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКолючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве
Колючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Колючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 13 ноя - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" реализовали вторую атаку на генеральный штаб министерства обороны Израиля в Тель-Авиве, применив баллистические ракеты "Кадр-2", сообщается в заявлении пресс-службы движения в среду.
Ранее в среду бойцы "Хезболлах" атаковали территорию генерального штаба министерства обороны Израиля группой беспилотников-камикадзе.
Бейрут - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Израильская армия нанесла авиаудары по штабам "Хезболлы" в Бейруте
Вчера, 16:52
"В второй раз бойцы исламского сопротивление атакуют базу Хакирья в Тель-Авиве, где расположено министерство войны и генеральный штаб Израиля, а также командных штаб управление ВВС, применив баллистические ракеты "Кадр-2"",- написано в заявлении.
Пресс-служба "Хезболлах" отмечает, что атакуемый объект в Тель-Авиве расположен в двенадцати километрах от границы с Ливаном.
Уточняется, что цели были поражены.
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
ЦАХАЛ ликвидировала командира подразделения "Хезболлы"
Вчера, 12:12
 
В миреИзраильТель-АвивЛиванХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала