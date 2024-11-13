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"Хезболла" заявила об атаке территории генштаба минобороны Израиля
"Хезболла" заявила об атаке территории генштаба минобороны Израиля - РИА Новости, 13.11.2024
"Хезболла" заявила об атаке территории генштаба минобороны Израиля
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" впервые атаковали группой беспилотников территорию генерального штаба министерства обороны Израиля в Тель-Авиве,... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T17:45
2024-11-13T17:45
2024-11-13T17:53
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БЕЙРУТ, 13 ноя - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" впервые атаковали группой беспилотников территорию генерального штаба министерства обороны Израиля в Тель-Авиве, сообщается в заявлении движения в среду."Впервые бойцы исламского сопротивление атаковали группой беспилотников-камикадзе базу Хакирья в Тель-Авиве, где расположено министерством войны и генеральный штаб Израиля, а также командный штаб управления ВВС",- написано в заявлении.Также ливанское сопротивление нанесло удар беспилотниками по логистической базе Амус в городе Афула в 55 километрах от границы с Ливаном.
https://ria.ru/20241107/khezbolla-1982449340.html
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в мире, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, минобороны израиля, тель-авив
В мире, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Минобороны Израиля, Тель-Авив
"Хезболла" заявила об атаке территории генштаба минобороны Израиля
"Хезболла" заявила об атаке территории генштаба минобороны Израиля в Тель-Авиве