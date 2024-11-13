https://ria.ru/20241113/khezbolla-1983587622.html

"Хезболла" заявила об атаке территории генштаба минобороны Израиля

"Хезболла" заявила об атаке территории генштаба минобороны Израиля - РИА Новости, 13.11.2024

"Хезболла" заявила об атаке территории генштаба минобороны Израиля

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" впервые атаковали группой беспилотников территорию генерального штаба министерства обороны Израиля в Тель-Авиве,... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T17:45

2024-11-13T17:45

2024-11-13T17:53

в мире

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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тель-авив

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БЕЙРУТ, 13 ноя - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" впервые атаковали группой беспилотников территорию генерального штаба министерства обороны Израиля в Тель-Авиве, сообщается в заявлении движения в среду."Впервые бойцы исламского сопротивление атаковали группой беспилотников-камикадзе базу Хакирья в Тель-Авиве, где расположено министерством войны и генеральный штаб Израиля, а также командный штаб управления ВВС",- написано в заявлении.Также ливанское сопротивление нанесло удар беспилотниками по логистической базе Амус в городе Афула в 55 километрах от границы с Ливаном.

https://ria.ru/20241107/khezbolla-1982449340.html

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в мире, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, минобороны израиля, тель-авив