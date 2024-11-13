Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" заявила об атаке территории генштаба минобороны Израиля - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 13.11.2024 (обновлено: 17:53 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/khezbolla-1983587622.html
"Хезболла" заявила об атаке территории генштаба минобороны Израиля
"Хезболла" заявила об атаке территории генштаба минобороны Израиля - РИА Новости, 13.11.2024
"Хезболла" заявила об атаке территории генштаба минобороны Израиля
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" впервые атаковали группой беспилотников территорию генерального штаба министерства обороны Израиля в Тель-Авиве,... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T17:45
2024-11-13T17:53
в мире
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
минобороны израиля
тель-авив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905383091_0:0:3293:1853_1920x0_80_0_0_f1c8cdb1ba54380e995315df19225a7f.jpg
БЕЙРУТ, 13 ноя - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" впервые атаковали группой беспилотников территорию генерального штаба министерства обороны Израиля в Тель-Авиве, сообщается в заявлении движения в среду."Впервые бойцы исламского сопротивление атаковали группой беспилотников-камикадзе базу Хакирья в Тель-Авиве, где расположено министерством войны и генеральный штаб Израиля, а также командный штаб управления ВВС",- написано в заявлении.Также ливанское сопротивление нанесло удар беспилотниками по логистической базе Амус в городе Афула в 55 километрах от границы с Ливаном.
https://ria.ru/20241107/khezbolla-1982449340.html
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905383091_564:0:3293:2047_1920x0_80_0_0_003ed6c6fd4a2b4846f90aab8387dfa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, минобороны израиля, тель-авив
В мире, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Минобороны Израиля, Тель-Авив
"Хезболла" заявила об атаке территории генштаба минобороны Израиля

"Хезболла" заявила об атаке территории генштаба минобороны Израиля в Тель-Авиве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболла"
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Бойцы движения "Хезболла" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 13 ноя - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" впервые атаковали группой беспилотников территорию генерального штаба министерства обороны Израиля в Тель-Авиве, сообщается в заявлении движения в среду.
"Впервые бойцы исламского сопротивление атаковали группой беспилотников-камикадзе базу Хакирья в Тель-Авиве, где расположено министерством войны и генеральный штаб Израиля, а также командный штаб управления ВВС",- написано в заявлении.
Также ливанское сопротивление нанесло удар беспилотниками по логистической базе Амус в городе Афула в 55 километрах от границы с Ливаном.
Армия обороны Израиля нанесла удар по складу оружия ливанского движения Хезболла в районе Дахие - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
"Хезболла" не возлагает надежды на прекращение огня с Израилем
7 ноября, 16:06
 
В миреХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Минобороны ИзраиляТель-Авив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала