https://ria.ru/20241113/kchr-1983589547.html
КЧР вышла на второе место в СКФО по реализации нацпроектов
КЧР вышла на второе место в СКФО по реализации нацпроектов - РИА Новости, 13.11.2024
КЧР вышла на второе место в СКФО по реализации нацпроектов
Карачаево-Черкесия оказалась на втором месте в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) по реализации национальных проектов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T17:53
2024-11-13T17:53
2024-11-13T17:53
карачаево-черкесская республика
скфо
нацпроекты
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Карачаево-Черкесия оказалась на втором месте в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) по реализации национальных проектов, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Итоги хода реализации национальных проектов на территории Карачаево-Черкесии за 10 месяцев 2024 года подвели на заседании Совета по проектной деятельности, которое прошло с участием членов регионального правительства и глав муниципальных образований республики, говорится в сообщении. Так, по итогам расчета эффективности деятельности реализации нацпроектов в подсистеме АРМ Аналитика ГАС "Управление" Карачаево-Черкесская Республика занимает 34 позицию по стране и вторую позицию по СКФО. На заседании обсудили кассовое исполнение национальных проектов в 2024 году на территории Карачаево-Черкесии, а также итоги выездного мониторинга по объектам капитального строительства, ремонта и реконструкции в рамках реализации региональных проектов на территории Карачаево-Черкесской Республики, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241111/kchr-1983079304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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скфо, нацпроекты
Карачаево-Черкесская Республика, СКФО, Нацпроекты
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Карачаево-Черкесия оказалась на втором месте в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) по реализации национальных проектов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Итоги хода реализации национальных проектов на территории Карачаево-Черкесии за 10 месяцев 2024 года подвели на заседании Совета по проектной деятельности, которое прошло с участием членов регионального правительства и глав муниципальных образований республики, говорится в сообщении.
Так, по итогам расчета эффективности деятельности реализации нацпроектов в подсистеме АРМ Аналитика ГАС "Управление" Карачаево-Черкесская Республика занимает 34 позицию по стране и вторую позицию по СКФО
.
На заседании обсудили кассовое исполнение национальных проектов в 2024 году на территории Карачаево-Черкесии, а также итоги выездного мониторинга по объектам капитального строительства, ремонта и реконструкции в рамках реализации региональных проектов на территории Карачаево-Черкесской Республики, добавили в пресс-службе.