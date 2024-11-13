https://ria.ru/20241113/kchr-1983589547.html

КЧР вышла на второе место в СКФО по реализации нацпроектов

КЧР вышла на второе место в СКФО по реализации нацпроектов - РИА Новости, 13.11.2024

КЧР вышла на второе место в СКФО по реализации нацпроектов

Карачаево-Черкесия оказалась на втором месте в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) по реализации национальных проектов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T17:53

2024-11-13T17:53

2024-11-13T17:53

карачаево-черкесская республика

скфо

нацпроекты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156271/38/1562713809_2:0:3070:1726_1920x0_80_0_0_8cadf02d37013db432532a0561c89c78.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Карачаево-Черкесия оказалась на втором месте в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) по реализации национальных проектов, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Итоги хода реализации национальных проектов на территории Карачаево-Черкесии за 10 месяцев 2024 года подвели на заседании Совета по проектной деятельности, которое прошло с участием членов регионального правительства и глав муниципальных образований республики, говорится в сообщении. Так, по итогам расчета эффективности деятельности реализации нацпроектов в подсистеме АРМ Аналитика ГАС "Управление" Карачаево-Черкесская Республика занимает 34 позицию по стране и вторую позицию по СКФО. На заседании обсудили кассовое исполнение национальных проектов в 2024 году на территории Карачаево-Черкесии, а также итоги выездного мониторинга по объектам капитального строительства, ремонта и реконструкции в рамках реализации региональных проектов на территории Карачаево-Черкесской Республики, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241111/kchr-1983079304.html

скфо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

скфо, нацпроекты