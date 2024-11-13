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Карасин отметил роль парламентской дипломатии в отношениях РФ и Белоруссии
Карасин отметил роль парламентской дипломатии в отношениях РФ и Белоруссии - РИА Новости, 13.11.2024
Карасин отметил роль парламентской дипломатии в отношениях РФ и Белоруссии
Парламентская дипломатия играет большую роль в развитии отношений между Россией и Белоруссией, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T16:15
2024-11-13T16:15
2024-11-13T16:15
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Парламентская дипломатия играет большую роль в развитии отношений между Россией и Белоруссией, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. "Практика проведения наших совместных заседаний приобретает регулярный характер. Парламентская дипломатия является важным фактором развития сотрудничества России и Беларуси и углубления интеграции в рамках Союзного государства, а также укрепления координации и взаимодействия на международной арене", - сказал Карасин в ходе совместного заседания комитета СФ по международным делам и комиссии Нацсобрания Белоруссии по международным делам, его слова передает пресс-служба СФ. Карасин отметил, что в складывающихся геополитических реалиях представляется "своевременным и оправданным кардинально развернуться в сторону дружественных и нейтральных государств Глобального Юга и Востока", что отражает новые приоритеты российской и белорусской дипломатии. "Актуальной становится задача развивать организации, функционирующие на справедливых и неполитизированных подходах, такие как ЕАЭС, ШОС, БРИКС, СВМДА, в том числе и в их парламентском измерении", — подчеркнул политик.
https://ria.ru/20241111/belorussija-1983062937.html
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белоруссия, россия, григорий карасин, совет федерации рф, евразийский экономический союз, шос
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Евразийский экономический союз, ШОС