https://ria.ru/20241113/kabmin-1983634622.html

Кабмин утвердил эксперимент по сдаче биометрии иностранцами

Кабмин утвердил эксперимент по сдаче биометрии иностранцами - РИА Новости, 13.11.2024

Кабмин утвердил эксперимент по сдаче биометрии иностранцами

Правительство РФ утвердило эксперимент по сдаче биометрических данных иностранными гражданами при въезде в Россию, соответствующее постановление размещено на... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T23:32

2024-11-13T23:32

2024-11-13T23:32

россия

жуковский

оренбургская область

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило эксперимент по сдаче биометрических данных иностранными гражданами при въезде в Россию, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Провести эксперимент по апробации правил и условий въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства", - говорится в документе. Согласно постановлению правительства РФ, с 1 декабря 2024 года до 30 июня 2026 года в международных столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, подмосковном аэропорте Жуковский, а также в автомобильном грузо-пассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области иностранные граждане и лица без гражданства будут сдавать биометрические данные при пересечении ими границы России. Кроме того, в период с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года иностранные граждане и лица без гражданства, пересекающие границу РФ, могут предоставить биометрические и персональные данные, заранее зарегистрировавшись в приложении. Эксперимент проводится в целях создания цифрового профиля иностранного гражданина или лица без гражданства. Ранее Минцифры предлагало с декабря 2024 года запустить эксперимент по сдаче биометрии для иностранцев и лиц без гражданства, пересекающих границу России. Предполагалось, что эксперимент продлится с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2026 года и пройдет в два этапа.

https://ria.ru/20241021/biometriya-1894518110.html

https://ria.ru/20241031/biometriya-1981240041.html

россия

жуковский

оренбургская область

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россия, жуковский, оренбургская область, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)