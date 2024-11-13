Кабмин утвердил эксперимент по сдаче биометрии иностранцами
Кабмин утвердил эксперимент по сдаче биометрии иностранцами при въезде в Россию
Снятие биометрических данных. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило эксперимент по сдаче биометрических данных иностранными гражданами при въезде в Россию, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Провести эксперимент по апробации правил и условий въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства", - говорится в документе.
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Согласно постановлению правительства РФ, с 1 декабря 2024 года до 30 июня 2026 года в международных столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, подмосковном аэропорте Жуковский, а также в автомобильном грузо-пассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области иностранные граждане и лица без гражданства будут сдавать биометрические данные при пересечении ими границы России.
Кроме того, в период с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года иностранные граждане и лица без гражданства, пересекающие границу РФ, могут предоставить биометрические и персональные данные, заранее зарегистрировавшись в приложении.
Эксперимент проводится в целях создания цифрового профиля иностранного гражданина или лица без гражданства.
Ранее Минцифры предлагало с декабря 2024 года запустить эксперимент по сдаче биометрии для иностранцев и лиц без гражданства, пересекающих границу России. Предполагалось, что эксперимент продлится с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2026 года и пройдет в два этапа.