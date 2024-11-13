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Кабмин утвердил эксперимент по сдаче биометрии иностранцами - РИА Новости, 13.11.2024
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23:32 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/kabmin-1983634622.html
Кабмин утвердил эксперимент по сдаче биометрии иностранцами
Кабмин утвердил эксперимент по сдаче биометрии иностранцами - РИА Новости, 13.11.2024
Кабмин утвердил эксперимент по сдаче биометрии иностранцами
Правительство РФ утвердило эксперимент по сдаче биометрических данных иностранными гражданами при въезде в Россию, соответствующее постановление размещено на... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T23:32
2024-11-13T23:32
россия
жуковский
оренбургская область
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило эксперимент по сдаче биометрических данных иностранными гражданами при въезде в Россию, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Провести эксперимент по апробации правил и условий въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства", - говорится в документе. Согласно постановлению правительства РФ, с 1 декабря 2024 года до 30 июня 2026 года в международных столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, подмосковном аэропорте Жуковский, а также в автомобильном грузо-пассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области иностранные граждане и лица без гражданства будут сдавать биометрические данные при пересечении ими границы России. Кроме того, в период с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года иностранные граждане и лица без гражданства, пересекающие границу РФ, могут предоставить биометрические и персональные данные, заранее зарегистрировавшись в приложении. Эксперимент проводится в целях создания цифрового профиля иностранного гражданина или лица без гражданства. Ранее Минцифры предлагало с декабря 2024 года запустить эксперимент по сдаче биометрии для иностранцев и лиц без гражданства, пересекающих границу России. Предполагалось, что эксперимент продлится с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2026 года и пройдет в два этапа.
https://ria.ru/20241021/biometriya-1894518110.html
https://ria.ru/20241031/biometriya-1981240041.html
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россия, жуковский, оренбургская область, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)
Россия, Жуковский, Оренбургская область, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт)
Кабмин утвердил эксперимент по сдаче биометрии иностранцами

Кабмин утвердил эксперимент по сдаче биометрии иностранцами при въезде в Россию

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСнятие биометрических данных
Снятие биометрических данных - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Снятие биометрических данных. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило эксперимент по сдаче биометрических данных иностранными гражданами при въезде в Россию, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Провести эксперимент по апробации правил и условий въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства", - говорится в документе.
Биометрия - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Отказ от биометрии: как удалить свои данные и стоит ли это делать
21 октября, 15:23
Согласно постановлению правительства РФ, с 1 декабря 2024 года до 30 июня 2026 года в международных столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, подмосковном аэропорте Жуковский, а также в автомобильном грузо-пассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области иностранные граждане и лица без гражданства будут сдавать биометрические данные при пересечении ими границы России.
Кроме того, в период с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года иностранные граждане и лица без гражданства, пересекающие границу РФ, могут предоставить биометрические и персональные данные, заранее зарегистрировавшись в приложении.
Эксперимент проводится в целях создания цифрового профиля иностранного гражданина или лица без гражданства.
Ранее Минцифры предлагало с декабря 2024 года запустить эксперимент по сдаче биометрии для иностранцев и лиц без гражданства, пересекающих границу России. Предполагалось, что эксперимент продлится с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2026 года и пройдет в два этапа.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Медведев рассказал об эксперименте по сбору биометрии у мигрантов в России
31 октября, 21:06
 
РоссияЖуковскийОренбургская областьШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)
 
 
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