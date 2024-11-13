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Правительство разъяснило порядок выплат в зависимости от увечий - РИА Новости, 13.11.2024
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16:07 13.11.2024 (обновлено: 16:29 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/kabmin-1983562397.html
Правительство разъяснило порядок выплат в зависимости от увечий
Правительство разъяснило порядок выплат в зависимости от увечий - РИА Новости, 13.11.2024
Правительство разъяснило порядок выплат в зависимости от увечий
Правительство утвердило постановление о размерах единовременной выплаты военнослужащим в зависимости от тяжести увечий, об этом сообщили на сайте кабмина. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T16:07
2024-11-13T16:29
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Правительство утвердило постановление о размерах единовременной выплаты военнослужащим в зависимости от тяжести увечий, об этом сообщили на сайте кабмина."В &lt;...&gt; случае (тяжелых ранений. — Прим. ред.) полагается единовременная выплата в три миллиона рублей", — отметили в пресс-службе.При легких ранениях военным будут выплачивать миллион рублей, а в случае других травм — 100 тысяч рублей.Таким образом, сумма единовременной выплаты будет дифференцирована в зависимости от степени тяжести ранения по всем категориям боевых увечий и травм, полученных военнослужащими при выполнении задач во время специальной военной операции"Дифференциация выплат позволит оказать существенную поддержку военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы", — добавили в правительстве.Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о порядке единовременных выплат отдельным категориям лиц в зависимости от тяжести увечий.
https://ria.ru/20241030/putin-1980979323.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Правительство разъяснило порядок выплат в зависимости от увечий

Правительство уточнило размер выплат военнослужащим в зависимости от увечий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Правительство утвердило постановление о размерах единовременной выплаты военнослужащим в зависимости от тяжести увечий, об этом сообщили на сайте кабмина.
«
"В <...> случае (тяжелых ранений. — Прим. ред.) полагается единовременная выплата в три миллиона рублей", — отметили в пресс-службе.
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При легких ранениях военным будут выплачивать миллион рублей, а в случае других травм — 100 тысяч рублей.
Таким образом, сумма единовременной выплаты будет дифференцирована в зависимости от степени тяжести ранения по всем категориям боевых увечий и травм, полученных военнослужащими при выполнении задач во время специальной военной операции
«
"Дифференциация выплат позволит оказать существенную поддержку военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы", — добавили в правительстве.
Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о порядке единовременных выплат отдельным категориям лиц в зависимости от тяжести увечий.
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