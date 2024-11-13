https://ria.ru/20241113/kabmin-1983562397.html
Правительство разъяснило порядок выплат в зависимости от увечий
Правительство разъяснило порядок выплат в зависимости от увечий - РИА Новости, 13.11.2024
Правительство разъяснило порядок выплат в зависимости от увечий
Правительство утвердило постановление о размерах единовременной выплаты военнослужащим в зависимости от тяжести увечий, об этом сообщили на сайте кабмина. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T16:07
2024-11-13T16:07
2024-11-13T16:29
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853692637_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_1dec8bff8a04ccc5672ba1bf890d6be5.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Правительство утвердило постановление о размерах единовременной выплаты военнослужащим в зависимости от тяжести увечий, об этом сообщили на сайте кабмина."В <...> случае (тяжелых ранений. — Прим. ред.) полагается единовременная выплата в три миллиона рублей", — отметили в пресс-службе.При легких ранениях военным будут выплачивать миллион рублей, а в случае других травм — 100 тысяч рублей.Таким образом, сумма единовременной выплаты будет дифференцирована в зависимости от степени тяжести ранения по всем категориям боевых увечий и травм, полученных военнослужащими при выполнении задач во время специальной военной операции"Дифференциация выплат позволит оказать существенную поддержку военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы", — добавили в правительстве.Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о порядке единовременных выплат отдельным категориям лиц в зависимости от тяжести увечий.
https://ria.ru/20241030/putin-1980979323.html
https://ria.ru/20241109/putin-1982875492.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853692637_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_9271017698a4bbdd43f2afdba7cd69e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Правительство разъяснило порядок выплат в зависимости от увечий
Правительство уточнило размер выплат военнослужащим в зависимости от увечий