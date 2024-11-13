https://ria.ru/20241113/kabmin-1983562397.html

Правительство разъяснило порядок выплат в зависимости от увечий

Правительство разъяснило порядок выплат в зависимости от увечий - РИА Новости, 13.11.2024

Правительство разъяснило порядок выплат в зависимости от увечий

Правительство утвердило постановление о размерах единовременной выплаты военнослужащим в зависимости от тяжести увечий, об этом сообщили на сайте кабмина. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T16:07

2024-11-13T16:07

2024-11-13T16:29

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Правительство утвердило постановление о размерах единовременной выплаты военнослужащим в зависимости от тяжести увечий, об этом сообщили на сайте кабмина."В <...> случае (тяжелых ранений. — Прим. ред.) полагается единовременная выплата в три миллиона рублей", — отметили в пресс-службе.При легких ранениях военным будут выплачивать миллион рублей, а в случае других травм — 100 тысяч рублей.Таким образом, сумма единовременной выплаты будет дифференцирована в зависимости от степени тяжести ранения по всем категориям боевых увечий и травм, полученных военнослужащими при выполнении задач во время специальной военной операции"Дифференциация выплат позволит оказать существенную поддержку военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы", — добавили в правительстве.Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о порядке единовременных выплат отдельным категориям лиц в зависимости от тяжести увечий.

https://ria.ru/20241030/putin-1980979323.html

https://ria.ru/20241109/putin-1982875492.html

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россия, владимир путин, общество