https://ria.ru/20241113/junesko-1983543883.html

МИД: ЮНЕСКО игнорирует данные о преступлениях Киева против журналистов

МИД: ЮНЕСКО игнорирует данные о преступлениях Киева против журналистов - РИА Новости, 13.11.2024

МИД: ЮНЕСКО игнорирует данные о преступлениях Киева против журналистов

Секретариат ЮНЕСКО демонстративно игнорирует официально передаваемую Россией информацию о преступлениях Киева против российских журналистов, заявила официальный РИА Новости, 13.11.2024

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2024-11-13T15:14

2024-11-13T15:14

россия

киев

женева (город)

мария захарова

геннадий гатилов

олесь бузина

юнеско

оон

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Секретариат ЮНЕСКО демонстративно игнорирует официально передаваемую Россией информацию о преступлениях Киева против российских журналистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Секретариат ЮНЕСКО демонстративно проигнорировал официально переданные российской стороной достоверные сведения о расправах над отечественными журналистами", - сказала Захарова на брифинге. Ранее постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов отмечал, что с 2014 года от рук киевского режима погибли Ольга Мороз, Олесь Бузина, Павел Шеремет, Игорь Корнелюк, Антон Волошин, Анатолий Клян, Сергей Постнов, Олег Клоков, Алексей Ильяшевич, Ростислав Журавлёв, Борис Максудов, Владлен Татарский, Гонзало Лира, Семён Ерёмин, Никита Цицаги, Валерий Кожин и Дарья Дугина.

https://ria.ru/20241101/oon-1981311000.html

россия

киев

женева (город)

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россия, киев, женева (город), мария захарова, геннадий гатилов, олесь бузина, юнеско, оон