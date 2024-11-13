Якутия и Сбер станут партнерами в развитии ИИ
Якутия и Сбер станут полноправными партнерами в развитии области ИИ
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ЯКУТСК, 13 ноя - РИА Новости. Якутия и Сбер станут полноправными партнерами в развитии области искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Третий федеральный форум "Цифровой алмаз" в среду завершился в Якутске.
"Благодаря Сберу мы активно развиваем в республике искусственный интеллект. Многие этого еще не ощущают, но я убежден, мы будем полноправными партнерами в области ИИ. Вместе станем той силой, которая позволит нашей стране быть одним из лидеров в этой области. То, что ИИ не завтрашний, а уже сегодняшний день – вполне очевидно", - сказал глава Якутии Айсен Николаев на пленарном заседании.
Управляющий директор - начальник управления Департамента по работе с государственным сектором ПАО "Сбербанк" Иван Федюк выразил уверенность в перспективности совместных проектов.
"Вместе с республикой мы строим мост в мир современных технологий и инноваций. За прошедший год мы вместе открыли Школу 21, провели первую конференцию по искусственному интеллекту AI Journey, открыли лабораторию искусственного интеллекта и организовали дизайн-сессию с бизнесом и властью, чтобы понять, как искусственный интеллект может изменить жизнь якутян к лучшему. Но я уверен, что наиболее яркие проекты у нас еще впереди", – отметил Федюк.