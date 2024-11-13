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Якутия и Сбер станут партнерами в развитии ИИ - РИА Новости, 13.11.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
17:51 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/jakutija-1983589225.html
Якутия и Сбер станут партнерами в развитии ИИ
Якутия и Сбер станут партнерами в развитии ИИ - РИА Новости, 13.11.2024
Якутия и Сбер станут партнерами в развитии ИИ
Якутия и Сбер станут полноправными партнерами в развитии области искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T17:51
2024-11-13T17:51
республика саха (якутия)
технологии
якутск
айсен николаев
сбербанк россии
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ЯКУТСК, 13 ноя - РИА Новости. Якутия и Сбер станут полноправными партнерами в развитии области искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Третий федеральный форум "Цифровой алмаз" в среду завершился в Якутске. "Благодаря Сберу мы активно развиваем в республике искусственный интеллект. Многие этого еще не ощущают, но я убежден, мы будем полноправными партнерами в области ИИ. Вместе станем той силой, которая позволит нашей стране быть одним из лидеров в этой области. То, что ИИ не завтрашний, а уже сегодняшний день – вполне очевидно", - сказал глава Якутии Айсен Николаев на пленарном заседании. Управляющий директор - начальник управления Департамента по работе с государственным сектором ПАО "Сбербанк" Иван Федюк выразил уверенность в перспективности совместных проектов. "Вместе с республикой мы строим мост в мир современных технологий и инноваций. За прошедший год мы вместе открыли Школу 21, провели первую конференцию по искусственному интеллекту AI Journey, открыли лабораторию искусственного интеллекта и организовали дизайн-сессию с бизнесом и властью, чтобы понять, как искусственный интеллект может изменить жизнь якутян к лучшему. Но я уверен, что наиболее яркие проекты у нас еще впереди", – отметил Федюк.
https://ria.ru/20241113/jakutija-1983459710.html
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технологии, якутск, айсен николаев, сбербанк россии
Республика Саха (Якутия), Технологии, Якутск, Айсен Николаев, Сбербанк России
Якутия и Сбер станут партнерами в развитии ИИ

Якутия и Сбер станут полноправными партнерами в развитии области ИИ

CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru / Якутск с высоты
Якутск с высоты - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru /
Якутск с высоты
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ЯКУТСК, 13 ноя - РИА Новости. Якутия и Сбер станут полноправными партнерами в развитии области искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Третий федеральный форум "Цифровой алмаз" в среду завершился в Якутске.
"Благодаря Сберу мы активно развиваем в республике искусственный интеллект. Многие этого еще не ощущают, но я убежден, мы будем полноправными партнерами в области ИИ. Вместе станем той силой, которая позволит нашей стране быть одним из лидеров в этой области. То, что ИИ не завтрашний, а уже сегодняшний день – вполне очевидно", - сказал глава Якутии Айсен Николаев на пленарном заседании.
Управляющий директор - начальник управления Департамента по работе с государственным сектором ПАО "Сбербанк" Иван Федюк выразил уверенность в перспективности совместных проектов.
"Вместе с республикой мы строим мост в мир современных технологий и инноваций. За прошедший год мы вместе открыли Школу 21, провели первую конференцию по искусственному интеллекту AI Journey, открыли лабораторию искусственного интеллекта и организовали дизайн-сессию с бизнесом и властью, чтобы понять, как искусственный интеллект может изменить жизнь якутян к лучшему. Но я уверен, что наиболее яркие проекты у нас еще впереди", – отметил Федюк.
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Республика Саха (Якутия)ТехнологииЯкутскАйсен НиколаевСбербанк России
 
 
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