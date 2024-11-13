https://ria.ru/20241113/jakutija-1983459710.html

В Якутии представили первых ИИ-ведущих на двух языках

В Якутии представили первых ИИ-ведущих на двух языках - РИА Новости, 13.11.2024

В Якутии представили первых ИИ-ведущих на двух языках

Первых в Якутии телеведущих на основе искусственного интеллекта, способных говорить на двух языках — якутском и русском, представила национальная вещательная... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T11:26

2024-11-13T11:26

2024-11-13T11:26

технологии

айсен николаев

михаил николаев

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ЯКУТСК, 13 ноя — РИА Новости. Первых в Якутии телеведущих на основе искусственного интеллекта, способных говорить на двух языках — якутском и русском, представила национальная вещательная компания в День инноваций в республике, сообщил РИА Новости генеральный директор НВК "Саха" Олег Марков на полях цифрового форума. Указом главы республики Айсена Николаева, в день рождения первого президента Якутии Михаила Николаева, 13 ноября, отмечается День инноваций. "Сегодня, в День инноваций Якутии и в день рождения первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева НВК "Саха" представила первых ИИ-ведущих, которые говорят на двух языках: якутском и русском", - отметил Марков. По мнению руководителя, внедрение искусственного интеллекта в эфир — это не только шаг вперед в технологическом плане, но и возможность создавать более современный и доступный контент для зрителей республики. Ранее сообщалось о том, что рекордное число участников собрал третий федеральный форум "Цифровой алмаз" в Якутии, на мероприятие прибыли более 2,6 тысячи экспертов в сфере IT-технологий.

https://ria.ru/20241107/putin-1982523037.html

https://ria.ru/20241111/jakutsk-1983177357.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

технологии, айсен николаев, михаил николаев