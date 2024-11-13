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В Якутии представили первых ИИ-ведущих на двух языках - РИА Новости, 13.11.2024
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11:26 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/jakutija-1983459710.html
В Якутии представили первых ИИ-ведущих на двух языках
В Якутии представили первых ИИ-ведущих на двух языках - РИА Новости, 13.11.2024
В Якутии представили первых ИИ-ведущих на двух языках
Первых в Якутии телеведущих на основе искусственного интеллекта, способных говорить на двух языках — якутском и русском, представила национальная вещательная... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:26
2024-11-13T11:26
технологии
айсен николаев
михаил николаев
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ЯКУТСК, 13 ноя — РИА Новости. Первых в Якутии телеведущих на основе искусственного интеллекта, способных говорить на двух языках — якутском и русском, представила национальная вещательная компания в День инноваций в республике, сообщил РИА Новости генеральный директор НВК "Саха" Олег Марков на полях цифрового форума. Указом главы республики Айсена Николаева, в день рождения первого президента Якутии Михаила Николаева, 13 ноября, отмечается День инноваций. "Сегодня, в День инноваций Якутии и в день рождения первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева НВК "Саха" представила первых ИИ-ведущих, которые говорят на двух языках: якутском и русском", - отметил Марков. По мнению руководителя, внедрение искусственного интеллекта в эфир — это не только шаг вперед в технологическом плане, но и возможность создавать более современный и доступный контент для зрителей республики. Ранее сообщалось о том, что рекордное число участников собрал третий федеральный форум "Цифровой алмаз" в Якутии, на мероприятие прибыли более 2,6 тысячи экспертов в сфере IT-технологий.
https://ria.ru/20241107/putin-1982523037.html
https://ria.ru/20241111/jakutsk-1983177357.html
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технологии, айсен николаев, михаил николаев
Технологии, Айсен Николаев, Михаил Николаев
В Якутии представили первых ИИ-ведущих на двух языках

НВК "Саха" представила первых в Якутии ИИ-телеведущих на двух языках

© AP Photo / Martin MeissnerМеталлическая голова, символизирующая искусственный интеллект
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект. Архивное фото
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ЯКУТСК, 13 ноя — РИА Новости. Первых в Якутии телеведущих на основе искусственного интеллекта, способных говорить на двух языках — якутском и русском, представила национальная вещательная компания в День инноваций в республике, сообщил РИА Новости генеральный директор НВК "Саха" Олег Марков на полях цифрового форума.
Указом главы республики Айсена Николаева, в день рождения первого президента Якутии Михаила Николаева, 13 ноября, отмечается День инноваций.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Путин рассказал, поможет ли ИИ предложить русскую идею для XXI века
7 ноября, 21:13
"Сегодня, в День инноваций Якутии и в день рождения первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева НВК "Саха" представила первых ИИ-ведущих, которые говорят на двух языках: якутском и русском", - отметил Марков.
По мнению руководителя, внедрение искусственного интеллекта в эфир — это не только шаг вперед в технологическом плане, но и возможность создавать более современный и доступный контент для зрителей республики.
Ранее сообщалось о том, что рекордное число участников собрал третий федеральный форум "Цифровой алмаз" в Якутии, на мероприятие прибыли более 2,6 тысячи экспертов в сфере IT-технологий.
Якутск с высоты - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
В Якутске пройдет третий форум "Цифровой Алмаз"
11 ноября, 19:14
 
ТехнологииАйсен НиколаевМихаил Николаев
 
 
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