https://ria.ru/20241113/jakutija-1983459710.html
В Якутии представили первых ИИ-ведущих на двух языках
В Якутии представили первых ИИ-ведущих на двух языках - РИА Новости, 13.11.2024
В Якутии представили первых ИИ-ведущих на двух языках
Первых в Якутии телеведущих на основе искусственного интеллекта, способных говорить на двух языках — якутском и русском, представила национальная вещательная... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:26
2024-11-13T11:26
2024-11-13T11:26
технологии
айсен николаев
михаил николаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854084443_0:221:3018:1919_1920x0_80_0_0_d1e98e08aa8080932ea3f14f32e9b31a.jpg
ЯКУТСК, 13 ноя — РИА Новости. Первых в Якутии телеведущих на основе искусственного интеллекта, способных говорить на двух языках — якутском и русском, представила национальная вещательная компания в День инноваций в республике, сообщил РИА Новости генеральный директор НВК "Саха" Олег Марков на полях цифрового форума. Указом главы республики Айсена Николаева, в день рождения первого президента Якутии Михаила Николаева, 13 ноября, отмечается День инноваций. "Сегодня, в День инноваций Якутии и в день рождения первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева НВК "Саха" представила первых ИИ-ведущих, которые говорят на двух языках: якутском и русском", - отметил Марков. По мнению руководителя, внедрение искусственного интеллекта в эфир — это не только шаг вперед в технологическом плане, но и возможность создавать более современный и доступный контент для зрителей республики. Ранее сообщалось о том, что рекордное число участников собрал третий федеральный форум "Цифровой алмаз" в Якутии, на мероприятие прибыли более 2,6 тысячи экспертов в сфере IT-технологий.
https://ria.ru/20241107/putin-1982523037.html
https://ria.ru/20241111/jakutsk-1983177357.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854084443_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_b55fc24e6c75b687b6ccc1fefc69352d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, айсен николаев, михаил николаев
Технологии, Айсен Николаев, Михаил Николаев
В Якутии представили первых ИИ-ведущих на двух языках
НВК "Саха" представила первых в Якутии ИИ-телеведущих на двух языках
ЯКУТСК, 13 ноя — РИА Новости. Первых в Якутии телеведущих на основе искусственного интеллекта, способных говорить на двух языках — якутском и русском, представила национальная вещательная компания в День инноваций в республике, сообщил РИА Новости генеральный директор НВК "Саха" Олег Марков на полях цифрового форума.
Указом главы республики Айсена Николаева
, в день рождения первого президента Якутии Михаила Николаева
, 13 ноября, отмечается День инноваций.
"Сегодня, в День инноваций Якутии и в день рождения первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева НВК "Саха" представила первых ИИ-ведущих, которые говорят на двух языках: якутском и русском", - отметил Марков.
По мнению руководителя, внедрение искусственного интеллекта в эфир — это не только шаг вперед в технологическом плане, но и возможность создавать более современный и доступный контент для зрителей республики.
Ранее сообщалось о том, что рекордное число участников собрал третий федеральный форум "Цифровой алмаз" в Якутии, на мероприятие прибыли более 2,6 тысячи экспертов в сфере IT-технологий.