https://ria.ru/20241113/izrail-1983597412.html

Мать заложника потребовала от Израиля немедленно освободить сына

Мать заложника потребовала от Израиля немедленно освободить сына - РИА Новости, 13.11.2024

Мать заложника потребовала от Израиля немедленно освободить сына

Елена Труфанова мать заложника-россиянина Александра Труфанова, которого больше года палестинское движение ХАМАС удерживает в секторе Газа, потребовала от... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T18:28

2024-11-13T18:28

2024-11-13T18:28

в мире

израиль

хамас

исламский джихад

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ХАЙФА, 13 ноя - РИА Новости. Елена Труфанова мать заложника-россиянина Александра Труфанова, которого больше года палестинское движение ХАМАС удерживает в секторе Газа, потребовала от властей Израиля немедленно начать действовать для освобождения заложников. Ранее сегодня палестинская группировка "Исламский джихад" опубликовала видеообращение в котором молодой мужчина, представившийся Александром Труфановым, на иврите рассказал о тяготах жизни в заточении и призвал израильтян добиваться от правительства заключения сделки, которая бы остановила боевые действия и освободила заложников. "Сейчас я хотела бы обратиться ко всем, кто имеет отношение к правительству, к военному кабинету и к тем, кто ответственен за принятия решений. Посмотрите на моего сына, спасите его, немедленно!" - заявила Елена журналистам, комментируя видео с ее сыном. Она призналась, что счастлива видеть своего сына живым, однако ее сильно беспокоят его физическое и психологическое состояние. Елена призвала своего сына оставаться сильным и держаться. "Не теряй надежды, мы не перестанем бороться за твое освобождение, пока ты не окажешься здесь, с нами, дома", - сказала она. Ранее сообщалось, что в плену остается еще около сотни человек, которые были угнаны в сектор Газа во время палестинского нападения на юг Израиля. В ответ на атаку, в которой погибли свыше 1,2 тысячи человек, израильтяне начали масштабную военную операцию, которая сопровождается десятками тысяч жертв среди палестинцев.

https://ria.ru/20240608/zalozhniki-1951631653.html

https://ria.ru/20240201/vstrecha-1924807011.html

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в мире, израиль, хамас, исламский джихад