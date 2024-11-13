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Мать заложника потребовала от Израиля немедленно освободить сына - РИА Новости, 13.11.2024
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18:28 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/izrail-1983597412.html
Мать заложника потребовала от Израиля немедленно освободить сына
Мать заложника потребовала от Израиля немедленно освободить сына - РИА Новости, 13.11.2024
Мать заложника потребовала от Израиля немедленно освободить сына
Елена Труфанова мать заложника-россиянина Александра Труфанова, которого больше года палестинское движение ХАМАС удерживает в секторе Газа, потребовала от... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T18:28
2024-11-13T18:28
в мире
израиль
хамас
исламский джихад
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ХАЙФА, 13 ноя - РИА Новости. Елена Труфанова мать заложника-россиянина Александра Труфанова, которого больше года палестинское движение ХАМАС удерживает в секторе Газа, потребовала от властей Израиля немедленно начать действовать для освобождения заложников. Ранее сегодня палестинская группировка "Исламский джихад" опубликовала видеообращение в котором молодой мужчина, представившийся Александром Труфановым, на иврите рассказал о тяготах жизни в заточении и призвал израильтян добиваться от правительства заключения сделки, которая бы остановила боевые действия и освободила заложников. "Сейчас я хотела бы обратиться ко всем, кто имеет отношение к правительству, к военному кабинету и к тем, кто ответственен за принятия решений. Посмотрите на моего сына, спасите его, немедленно!" - заявила Елена журналистам, комментируя видео с ее сыном. Она призналась, что счастлива видеть своего сына живым, однако ее сильно беспокоят его физическое и психологическое состояние. Елена призвала своего сына оставаться сильным и держаться. "Не теряй надежды, мы не перестанем бороться за твое освобождение, пока ты не окажешься здесь, с нами, дома", - сказала она. Ранее сообщалось, что в плену остается еще около сотни человек, которые были угнаны в сектор Газа во время палестинского нападения на юг Израиля. В ответ на атаку, в которой погибли свыше 1,2 тысячи человек, израильтяне начали масштабную военную операцию, которая сопровождается десятками тысяч жертв среди палестинцев.
https://ria.ru/20240608/zalozhniki-1951631653.html
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в мире, израиль, хамас, исламский джихад
В мире, Израиль, ХАМАС, Исламский джихад
Мать заложника потребовала от Израиля немедленно освободить сына

Мать заложника Труфанова потребовала от Израиля немедленного освобождения сына

"Исламский джихад" опубликовал видеообращение россиянина Александра Труфанова из Газы
Исламский джихад опубликовал видеообращение россиянина Александра Труфанова из Газы - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
"Исламский джихад" опубликовал видеообращение россиянина Александра Труфанова из Газы
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ХАЙФА, 13 ноя - РИА Новости. Елена Труфанова мать заложника-россиянина Александра Труфанова, которого больше года палестинское движение ХАМАС удерживает в секторе Газа, потребовала от властей Израиля немедленно начать действовать для освобождения заложников.
Ранее сегодня палестинская группировка "Исламский джихад" опубликовала видеообращение в котором молодой мужчина, представившийся Александром Труфановым, на иврите рассказал о тяготах жизни в заточении и призвал израильтян добиваться от правительства заключения сделки, которая бы остановила боевые действия и освободила заложников.
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"Сейчас я хотела бы обратиться ко всем, кто имеет отношение к правительству, к военному кабинету и к тем, кто ответственен за принятия решений. Посмотрите на моего сына, спасите его, немедленно!" - заявила Елена журналистам, комментируя видео с ее сыном.
Она призналась, что счастлива видеть своего сына живым, однако ее сильно беспокоят его физическое и психологическое состояние. Елена призвала своего сына оставаться сильным и держаться.
"Не теряй надежды, мы не перестанем бороться за твое освобождение, пока ты не окажешься здесь, с нами, дома", - сказала она.
Ранее сообщалось, что в плену остается еще около сотни человек, которые были угнаны в сектор Газа во время палестинского нападения на юг Израиля. В ответ на атаку, в которой погибли свыше 1,2 тысячи человек, израильтяне начали масштабную военную операцию, которая сопровождается десятками тысяч жертв среди палестинцев.
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