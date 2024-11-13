https://ria.ru/20241113/izrail-1983434646.html

Последний афганский еврей добрался до Израиля, пишут СМИ

Последний афганский еврей добрался до Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 13.11.2024

Последний афганский еврей добрался до Израиля, пишут СМИ

Последний афганский еврей Заблон Семинтов, уехавший в Турцию после прихода к власти талибов (движение "Талибан")*, добрался до Израиля, сообщает афганская... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T09:13

2024-11-13T09:13

2024-11-13T09:13

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Последний афганский еврей Заблон Семинтов, уехавший в Турцию после прихода к власти талибов (движение "Талибан")*, добрался до Израиля, сообщает афганская новостная сеть Afghan Online Press (AOP). Отмечается, что Симинтов переехал в понедельник с помощью Еврейского агентства для Израиля (JAFI). Последний еврей Афганистана, родившийся в 1959 году в городе Герате, три года проживал в Турции, предпринимая попытки попасть в США, однако не смог этого сделать из-за бюрократических сложностей. Бывший торговец коврами и владелец ресторана, недавний смотритель последней синагоги в Кабуле получал пожертвования от зарубежных иудеев и местных мусульман. Его жена и две дочери давно живут в Израиле. Местные жители, которые жили по соседству в Заблоном, называли его "Заблон-Еврей" и, по его словам, относились к нему очень хорошо. По данным СМИ, во время первого прихода к власти талибов в 1996 году соседи прятали Заблона, тем самым спасая ему жизнь. До 2005 года Симинтов жил в Кабуле вместе со вторым остававшимся в Афганистане евреем Исааком Леви, который скончался 26 января того года в возрасте 69 лет. Со временем между Симинтовом и Леви началась настоящая вражда - они доносили властям, обвиняя друг друга в различных преступлениях, начиная от владения публичным домом и кончая хищением иудейских реликвий.* Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20241112/afganistan-1983222446.html

https://ria.ru/20241002/chechnya-1976042456.html

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афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, израиль, афганистан, оон