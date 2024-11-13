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"Искандер" может уничтожить базу США в Польше, заявил эксперт - РИА Новости, 13.11.2024
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15:45 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/iskander-1983556205.html
"Искандер" может уничтожить базу США в Польше, заявил эксперт
"Искандер" может уничтожить базу США в Польше, заявил эксперт - РИА Новости, 13.11.2024
"Искандер" может уничтожить базу США в Польше, заявил эксперт
Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", размещенный в Калининградской области, может уничтожить американскую базу противоракетной... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T15:45
2024-11-13T15:45
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", размещенный в Калининградской области, может уничтожить американскую базу противоракетной обороны (ПРО) в Польше в случае прямого столкновения России со странами НАТО, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. Американская база противоракетной обороны Aegis будет открыта в среду в польском Редзиково. В торжественной церемонии примут участие как представители США, так и высшее руководство Польши. Прежде постоянной базы у армии США в Польше не было. "Эта система должна была выполнять роль перехвата баллистических ракет, сейчас она завершена, но ее строительство приостанавливалось в связи с тем, что в Калининградской области мы разместили оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", дальность полета которого позволяет эту базу "обнулить" в случае, если начнется некий глобальной конфликт между странами НАТО и РФ. Изначальная эффективность, которая задумывалась для этой базы в Редзиково, утратила актуальность", - сказал Леонков. Эксперт отметил, что установленный на базе в Польше радар способен обнаруживать и сопровождать до 300 целей и наводить до 18 противоракет. Кроме того, он может обнаруживать цели на расстоянии свыше тысячи километров, а потому будет контролировать большую часть европейской территории России. "Но есть еще одна особенность. Дело в том, что там используется универсальная пусковая установка Mk-41, которая позволяет запускать не только противоракеты, но и крылатые ракеты "Томагавк". Пока что-то там не взлетит, мы не узнаем, была ли это противоракета или это была ракета "Томагавк", которая может иметь специальную боевую часть, то есть термоядерную боеголовку", - добавил Леонков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящее открытие базы противоракетной обороны в Польше, заявил, что это не что иное, как попытка сдерживать военный потенциал РФ, и "ведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета".
https://ria.ru/20241018/rakety-1978638398.html
https://ria.ru/20241113/baza-1983471353.html
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польша, россия, калининградская область, алексей леонков, дмитрий песков, нато, в мире
Польша, Россия, Калининградская область, Алексей Леонков, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
"Искандер" может уничтожить базу США в Польше, заявил эксперт

Военный эксперт Леонков: "Искандер" может уничтожить базу ПРО США в Польше

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер"
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" . Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", размещенный в Калининградской области, может уничтожить американскую базу противоракетной обороны (ПРО) в Польше в случае прямого столкновения России со странами НАТО, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
Американская база противоракетной обороны Aegis будет открыта в среду в польском Редзиково. В торжественной церемонии примут участие как представители США, так и высшее руководство Польши. Прежде постоянной базы у армии США в Польше не было.
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"Эта система должна была выполнять роль перехвата баллистических ракет, сейчас она завершена, но ее строительство приостанавливалось в связи с тем, что в Калининградской области мы разместили оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", дальность полета которого позволяет эту базу "обнулить" в случае, если начнется некий глобальной конфликт между странами НАТО и РФ. Изначальная эффективность, которая задумывалась для этой базы в Редзиково, утратила актуальность", - сказал Леонков.
Эксперт отметил, что установленный на базе в Польше радар способен обнаруживать и сопровождать до 300 целей и наводить до 18 противоракет. Кроме того, он может обнаруживать цели на расстоянии свыше тысячи километров, а потому будет контролировать большую часть европейской территории России.
"Но есть еще одна особенность. Дело в том, что там используется универсальная пусковая установка Mk-41, которая позволяет запускать не только противоракеты, но и крылатые ракеты "Томагавк". Пока что-то там не взлетит, мы не узнаем, была ли это противоракета или это была ракета "Томагавк", которая может иметь специальную боевую часть, то есть термоядерную боеголовку", - добавил Леонков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящее открытие базы противоракетной обороны в Польше, заявил, что это не что иное, как попытка сдерживать военный потенциал РФ, и "ведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета".
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ПольшаРоссияКалининградская областьАлексей ЛеонковДмитрий ПесковНАТОВ мире
 
 
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