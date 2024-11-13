https://ria.ru/20241113/iskander-1983556205.html

"Искандер" может уничтожить базу США в Польше, заявил эксперт

"Искандер" может уничтожить базу США в Польше, заявил эксперт - РИА Новости, 13.11.2024

"Искандер" может уничтожить базу США в Польше, заявил эксперт

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", размещенный в Калининградской области, может уничтожить американскую базу противоракетной... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T15:45

2024-11-13T15:45

2024-11-13T15:45

польша

россия

калининградская область

алексей леонков

дмитрий песков

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944068848_0:58:3071:1785_1920x0_80_0_0_514840dd6248a7da7c941a796f6c8bef.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", размещенный в Калининградской области, может уничтожить американскую базу противоракетной обороны (ПРО) в Польше в случае прямого столкновения России со странами НАТО, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. Американская база противоракетной обороны Aegis будет открыта в среду в польском Редзиково. В торжественной церемонии примут участие как представители США, так и высшее руководство Польши. Прежде постоянной базы у армии США в Польше не было. "Эта система должна была выполнять роль перехвата баллистических ракет, сейчас она завершена, но ее строительство приостанавливалось в связи с тем, что в Калининградской области мы разместили оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", дальность полета которого позволяет эту базу "обнулить" в случае, если начнется некий глобальной конфликт между странами НАТО и РФ. Изначальная эффективность, которая задумывалась для этой базы в Редзиково, утратила актуальность", - сказал Леонков. Эксперт отметил, что установленный на базе в Польше радар способен обнаруживать и сопровождать до 300 целей и наводить до 18 противоракет. Кроме того, он может обнаруживать цели на расстоянии свыше тысячи километров, а потому будет контролировать большую часть европейской территории России. "Но есть еще одна особенность. Дело в том, что там используется универсальная пусковая установка Mk-41, которая позволяет запускать не только противоракеты, но и крылатые ракеты "Томагавк". Пока что-то там не взлетит, мы не узнаем, была ли это противоракета или это была ракета "Томагавк", которая может иметь специальную боевую часть, то есть термоядерную боеголовку", - добавил Леонков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящее открытие базы противоракетной обороны в Польше, заявил, что это не что иное, как попытка сдерживать военный потенциал РФ, и "ведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета".

https://ria.ru/20241018/rakety-1978638398.html

https://ria.ru/20241113/baza-1983471353.html

польша

россия

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, россия, калининградская область, алексей леонков, дмитрий песков, нато, в мире