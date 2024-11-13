https://ria.ru/20241113/iran-1983558109.html
России и Иран согласовывают сроки подписания договора о партнерстве
России и Иран согласовывают сроки подписания договора о партнерстве - РИА Новости, 13.11.2024
России и Иран согласовывают сроки подписания договора о партнерстве
Сроки подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана согласовываются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T15:52
2024-11-13T15:52
2024-11-13T15:52
россия
иран
казань
мария захарова
владимир путин
брикс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872491356_0:113:2085:1286_1920x0_80_0_0_5a607f1294e5bd5ff5d1eed1c922f284.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Сроки подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана согласовываются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, напомнив, что такой документ готов и будет подписан в Казани, в торжественной обстановке. "Что касается нового межгосударственного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, он, как вы знаете, готов, он будет подписан, как заявил президент Российской Федерации (Владимир Путин - ред.), в Казани, на встрече как раз с президентом Ирана, который принял участие в саммите БРИКС. Документ подпишут в ходе двустороннего визита в торжественной обстановке, а сроки согласовываются", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20241031/iran-1981039752.html
россия
иран
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872491356_0:141:2085:1706_1920x0_80_0_0_a800b89e6b1152bac36999698e0d9f04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, казань, мария захарова, владимир путин, брикс, в мире
Россия, Иран, Казань, Мария Захарова, Владимир Путин, БРИКС, В мире
России и Иран согласовывают сроки подписания договора о партнерстве
России и Иран согласовывают сроки подписания пакта о всеобъемлющем партнерстве