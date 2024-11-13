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России и Иран согласовывают сроки подписания договора о партнерстве - РИА Новости, 13.11.2024
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15:52 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/iran-1983558109.html
России и Иран согласовывают сроки подписания договора о партнерстве
России и Иран согласовывают сроки подписания договора о партнерстве - РИА Новости, 13.11.2024
России и Иран согласовывают сроки подписания договора о партнерстве
Сроки подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана согласовываются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T15:52
2024-11-13T15:52
россия
иран
казань
мария захарова
владимир путин
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Сроки подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана согласовываются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, напомнив, что такой документ готов и будет подписан в Казани, в торжественной обстановке. "Что касается нового межгосударственного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, он, как вы знаете, готов, он будет подписан, как заявил президент Российской Федерации (Владимир Путин - ред.), в Казани, на встрече как раз с президентом Ирана, который принял участие в саммите БРИКС. Документ подпишут в ходе двустороннего визита в торжественной обстановке, а сроки согласовываются", - сказала Захарова на брифинге.
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россия, иран, казань, мария захарова, владимир путин, брикс, в мире
Россия, Иран, Казань, Мария Захарова, Владимир Путин, БРИКС, В мире
России и Иран согласовывают сроки подписания договора о партнерстве

России и Иран согласовывают сроки подписания пакта о всеобъемлющем партнерстве

© РИА Новости / Григорий СысоевПрезидент России Владимир Путин на фоне российского и иранского флагов
Президент России Владимир Путин на фоне российского и иранского флагов - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Президент России Владимир Путин на фоне российского и иранского флагов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Сроки подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана согласовываются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, напомнив, что такой документ готов и будет подписан в Казани, в торжественной обстановке.
"Что касается нового межгосударственного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, он, как вы знаете, готов, он будет подписан, как заявил президент Российской Федерации (Владимир Путин - ред.), в Казани, на встрече как раз с президентом Ирана, который принял участие в саммите БРИКС. Документ подпишут в ходе двустороннего визита в торжественной обстановке, а сроки согласовываются", - сказала Захарова на брифинге.
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РоссияИранКазаньМария ЗахароваВладимир ПутинБРИКСВ мире
 
 
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