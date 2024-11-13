https://ria.ru/20241113/iran-1983558109.html

России и Иран согласовывают сроки подписания договора о партнерстве

России и Иран согласовывают сроки подписания договора о партнерстве - РИА Новости, 13.11.2024

России и Иран согласовывают сроки подписания договора о партнерстве

Сроки подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана согласовываются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T15:52

2024-11-13T15:52

2024-11-13T15:52

россия

иран

казань

мария захарова

владимир путин

брикс

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872491356_0:113:2085:1286_1920x0_80_0_0_5a607f1294e5bd5ff5d1eed1c922f284.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Сроки подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана согласовываются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, напомнив, что такой документ готов и будет подписан в Казани, в торжественной обстановке. "Что касается нового межгосударственного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, он, как вы знаете, готов, он будет подписан, как заявил президент Российской Федерации (Владимир Путин - ред.), в Казани, на встрече как раз с президентом Ирана, который принял участие в саммите БРИКС. Документ подпишут в ходе двустороннего визита в торжественной обстановке, а сроки согласовываются", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20241031/iran-1981039752.html

россия

иран

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, иран, казань, мария захарова, владимир путин, брикс, в мире