https://ria.ru/20241113/inoagent-1983429060.html

Чичваркину* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах

Чичваркину* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 13.11.2024

Чичваркину* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах

Бизнесмену Евгению Чичваркину* грозит штраф до 50 тысяч рублей за отказ предоставить в российский Минюст данные о своей деятельности в качестве иноагента. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T08:15

2024-11-13T08:15

2024-11-13T08:15

россия

москва

евгений чичваркин

происшествия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Бизнесмену Евгению Чичваркину* грозит штраф до 50 тысяч рублей за отказ предоставить в российский Минюст данные о своей деятельности в качестве иноагента. "В суде зарегистрирован административный протокол по части 2 статьи 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента)", - сказали РИА Новости в Гагаринском суде Москвы. Дата его рассмотрения пока не назначена. Санкция статьи, которая предусматривает ответственности за отказ предоставить контролирующим органам данные о финансировании и деятельности в качестве иноагента, предусматривает для физических лиц штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Год назад суд уже оштрафовал его по этой статье на 30 тысяч рублей. Чичваркина* включили в реестр физлиц-иноагентов 3 июня 2022 года.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20241112/sud-1983254608.html

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россия, москва, евгений чичваркин, происшествия