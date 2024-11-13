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Чичваркину* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 13.11.2024
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08:15 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/inoagent-1983429060.html
Чичваркину* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах
Чичваркину* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 13.11.2024
Чичваркину* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах
Бизнесмену Евгению Чичваркину* грозит штраф до 50 тысяч рублей за отказ предоставить в российский Минюст данные о своей деятельности в качестве иноагента. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T08:15
2024-11-13T08:15
россия
москва
евгений чичваркин
происшествия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Бизнесмену Евгению Чичваркину* грозит штраф до 50 тысяч рублей за отказ предоставить в российский Минюст данные о своей деятельности в качестве иноагента. "В суде зарегистрирован административный протокол по части 2 статьи 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента)", - сказали РИА Новости в Гагаринском суде Москвы. Дата его рассмотрения пока не назначена. Санкция статьи, которая предусматривает ответственности за отказ предоставить контролирующим органам данные о финансировании и деятельности в качестве иноагента, предусматривает для физических лиц штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Год назад суд уже оштрафовал его по этой статье на 30 тысяч рублей. Чичваркина* включили в реестр физлиц-иноагентов 3 июня 2022 года.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241112/sud-1983254608.html
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россия, москва, евгений чичваркин, происшествия
Россия, Москва, Евгений Чичваркин, Происшествия
Чичваркину* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах

Чичваркину грозит штраф до 50 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

© AP Photo / Tim IrelandЕвгений Чичваркин*
Евгений Чичваркин* - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Tim Ireland
Евгений Чичваркин*. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Бизнесмену Евгению Чичваркину* грозит штраф до 50 тысяч рублей за отказ предоставить в российский Минюст данные о своей деятельности в качестве иноагента.
"В суде зарегистрирован административный протокол по части 2 статьи 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента)", - сказали РИА Новости в Гагаринском суде Москвы.
Журналистка Ольга Романова - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Суд оштрафовал журналистку Романову* за отсутствие плашки иноагента
Вчера, 12:00
Дата его рассмотрения пока не назначена.
Санкция статьи, которая предусматривает ответственности за отказ предоставить контролирующим органам данные о финансировании и деятельности в качестве иноагента, предусматривает для физических лиц штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Год назад суд уже оштрафовал его по этой статье на 30 тысяч рублей.
Чичваркина* включили в реестр физлиц-иноагентов 3 июня 2022 года.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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РоссияМоскваЕвгений ЧичваркинПроисшествия
 
 
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