https://ria.ru/20241113/inflyatsiya--1983607695.html
Инфляция на 11 ноября составила 8,56 процента в годовом выражении
Инфляция на 11 ноября составила 8,56 процента в годовом выражении - РИА Новости, 13.11.2024
Инфляция на 11 ноября составила 8,56 процента в годовом выражении
Инфляция в России на 11 ноября составила 8,56% в годовом выражении после 8,53% на 5 ноября, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T19:06
2024-11-13T19:06
2024-11-13T19:07
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Инфляция в России на 11 ноября составила 8,56% в годовом выражении после 8,53% на 5 ноября, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Министерство отмечает, что в сегменте продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,55% против 0,61% неделей ранее. "Замедлился рост цен на молоко и молочную продукцию, хлебобулочные изделия. Снизились темпы удорожания рыбы мороженой неразделанной и яиц. Продолжил дешеветь сахар", - говорится в обзоре. В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,09% после снижения на 0,06% на неделе с 29 октября по 5 ноября. Что касается услуг, они подорожали на 0,38% на фоне роста стоимости авиаперелетов.
https://ria.ru/20241106/inflyatsiya-1982190258.html
https://ria.ru/20241031/nabiullina-1981071805.html
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Инфляция на 11 ноября составила 8,56 процента в годовом выражении
Минэкономразвития: инфляция на 11 ноября составила 8,56% в годовом выражении