https://ria.ru/20241113/ideya-1983417306.html

Украину потрясла одна идея Трампа

Украину потрясла одна идея Трампа - РИА Новости, 13.11.2024

Украину потрясла одна идея Трампа

Победитель на президентский выборах в США Дональд Трамп может предложить Украине переговоры по "формуле Вэнса", что вызывает опасения в Киеве, сообщает... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T02:26

2024-11-13T02:26

2024-11-13T08:23

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Победитель на президентский выборах в США Дональд Трамп может предложить Украине переговоры по "формуле Вэнса", что вызывает опасения в Киеве, сообщает британский журнал The Economist."Сейчас есть опасения, что предложение Трампа Украине будет напоминать что-то более близкое к идеям, выдвинутым Джей-Ди Вэнсом, будущим вице-президентом", — говорится в материале.Как отмечает автор материала, это исключило бы шансы Украины на вступление в НАТО, а также позволило бы России сохранить контроль над освобожденными территориями.Джей Ди Вэнс в конце октября заявил, что не хотел бы войны с Россией и предпочел бы мирные переговоры по конфликту на Украине с участием Москвы. Ранее он также заявлял, что никто не верит в то, что Киеву удастся вернуться к границам с Россией на 1991 год, назвав эти планы абсурдными. Сам же Трамп в ходе дебатов со своей соперницей от демократов и вице-президентом Камалой Харрис на телеканале ABC News на вопрос модератора о том, желает ли он победы Украины, заявил, что просто хочет положить конец конфликту.

https://ria.ru/20241002/ssha-1975858917.html

https://ria.ru/20241113/pompeo-1983415726.html

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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, нато