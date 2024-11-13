https://ria.ru/20241113/ideya-1983417306.html
Украину потрясла одна идея Трампа
Украину потрясла одна идея Трампа - РИА Новости, 13.11.2024
Украину потрясла одна идея Трампа
Победитель на президентский выборах в США Дональд Трамп может предложить Украине переговоры по "формуле Вэнса", что вызывает опасения в Киеве, сообщает... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T02:26
2024-11-13T02:26
2024-11-13T08:23
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982189160_0:85:3064:1809_1920x0_80_0_0_2472d9173a0926f7bcd7295cc364ef40.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Победитель на президентский выборах в США Дональд Трамп может предложить Украине переговоры по "формуле Вэнса", что вызывает опасения в Киеве, сообщает британский журнал The Economist."Сейчас есть опасения, что предложение Трампа Украине будет напоминать что-то более близкое к идеям, выдвинутым Джей-Ди Вэнсом, будущим вице-президентом", — говорится в материале.Как отмечает автор материала, это исключило бы шансы Украины на вступление в НАТО, а также позволило бы России сохранить контроль над освобожденными территориями.Джей Ди Вэнс в конце октября заявил, что не хотел бы войны с Россией и предпочел бы мирные переговоры по конфликту на Украине с участием Москвы. Ранее он также заявлял, что никто не верит в то, что Киеву удастся вернуться к границам с Россией на 1991 год, назвав эти планы абсурдными. Сам же Трамп в ходе дебатов со своей соперницей от демократов и вице-президентом Камалой Харрис на телеканале ABC News на вопрос модератора о том, желает ли он победы Украины, заявил, что просто хочет положить конец конфликту.
https://ria.ru/20241002/ssha-1975858917.html
https://ria.ru/20241113/pompeo-1983415726.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982189160_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_8c94a1dac01cfd527e2e22397173cf8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, нато
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, НАТО
Украину потрясла одна идея Трампа
Economist: в Киеве боятся переговоров Трампа с Россией по формуле Вэнса