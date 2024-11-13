Рейтинг@Mail.ru
Украину потрясла одна идея Трампа - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:26 13.11.2024 (обновлено: 08:23 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/ideya-1983417306.html
Украину потрясла одна идея Трампа
Украину потрясла одна идея Трампа - РИА Новости, 13.11.2024
Украину потрясла одна идея Трампа
Победитель на президентский выборах в США Дональд Трамп может предложить Украине переговоры по "формуле Вэнса", что вызывает опасения в Киеве, сообщает... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T02:26
2024-11-13T08:23
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982189160_0:85:3064:1809_1920x0_80_0_0_2472d9173a0926f7bcd7295cc364ef40.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Победитель на президентский выборах в США Дональд Трамп может предложить Украине переговоры по "формуле Вэнса", что вызывает опасения в Киеве, сообщает британский журнал The Economist.&quot;Сейчас есть опасения, что предложение Трампа Украине будет напоминать что-то более близкое к идеям, выдвинутым Джей-Ди Вэнсом, будущим вице-президентом&quot;, — говорится в материале.Как отмечает автор материала, это исключило бы шансы Украины на вступление в НАТО, а также позволило бы России сохранить контроль над освобожденными территориями.Джей Ди Вэнс в конце октября заявил, что не хотел бы войны с Россией и предпочел бы мирные переговоры по конфликту на Украине с участием Москвы. Ранее он также заявлял, что никто не верит в то, что Киеву удастся вернуться к границам с Россией на 1991 год, назвав эти планы абсурдными. Сам же Трамп в ходе дебатов со своей соперницей от демократов и вице-президентом Камалой Харрис на телеканале ABC News на вопрос модератора о том, желает ли он победы Украины, заявил, что просто хочет положить конец конфликту.
https://ria.ru/20241002/ssha-1975858917.html
https://ria.ru/20241113/pompeo-1983415726.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982189160_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_8c94a1dac01cfd527e2e22397173cf8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, нато
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, НАТО
Украину потрясла одна идея Трампа

Economist: в Киеве боятся переговоров Трампа с Россией по формуле Вэнса

© AP Photo / Matt RourkeДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Победитель на президентский выборах в США Дональд Трамп может предложить Украине переговоры по "формуле Вэнса", что вызывает опасения в Киеве, сообщает британский журнал The Economist.
«

"Сейчас есть опасения, что предложение Трампа Украине будет напоминать что-то более близкое к идеям, выдвинутым Джей-Ди Вэнсом, будущим вице-президентом", — говорится в материале.

Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс во время дебатов. 2 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Вэнс рассказал, кто представляет главную угрозу для демократии в США
2 октября, 06:11
Как отмечает автор материала, это исключило бы шансы Украины на вступление в НАТО, а также позволило бы России сохранить контроль над освобожденными территориями.
Джей Ди Вэнс в конце октября заявил, что не хотел бы войны с Россией и предпочел бы мирные переговоры по конфликту на Украине с участием Москвы. Ранее он также заявлял, что никто не верит в то, что Киеву удастся вернуться к границам с Россией на 1991 год, назвав эти планы абсурдными.
Сам же Трамп в ходе дебатов со своей соперницей от демократов и вице-президентом Камалой Харрис на телеканале ABC News на вопрос модератора о том, желает ли он победы Украины, заявил, что просто хочет положить конец конфликту.
Госсекретарь США Майк Помпео проводит брифинг для представителей СМИ в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
СМИ: на Украине обеспокоены тем, что Помпео не будет в администрации Трампа
01:45
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала