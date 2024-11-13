https://ria.ru/20241113/gruziya-1983488649.html

Жительницы Тбилиси протестуют перед зданием ЦИК

Жительницы Тбилиси протестуют перед зданием ЦИК - РИА Новости, 13.11.2024

Жительницы Тбилиси протестуют перед зданием ЦИК

Жительницы Тбилиси, представляющие различные неправительственные организации и оппозиционные партии, проводят в среду акцию протеста перед зданием ЦИК Грузии,... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T12:34

2024-11-13T12:34

2024-11-13T13:41

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парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 13 ноя - РИА Новости. Жительницы Тбилиси, представляющие различные неправительственные организации и оппозиционные партии, проводят в среду акцию протеста перед зданием ЦИК Грузии, они заявляют, что не признают итоги парламентских выборов, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта", передает корреспондент РИА Новости. Участницы акции пытались проникнуть во двор Центризбиркома, но местные правоохранители не позволили им это сделать, оттеснив их. Это вызвало недовольство протестующих, которые принялись оскорблять правоохранителей. Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент республики Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции президент должен быть беспартийным, после выборов призвала сограждан выйти на протест из-за итогов голосования.

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980569572.html

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Акция протеста перед зданием ЦИК Грузии против итогов парламентских выборов Жительницы Тбилиси, представляющие неправительственные организации и оппозицию, провели акцию протеста перед зданием ЦИК Грузии, заявляя, что не признают итоги парламентских выборов, где победила правящая партия, передает корреспондент РИА Новости. Женщины пытались проникнуть во двор Центризбиркома, но местные правоохранители их оттеснили. 2024-11-13T12:34 true PT0M12S

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в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024