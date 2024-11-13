https://ria.ru/20241113/gruziya-1983453698.html
Выборы президента Грузии могут пройти в январе
Выборы президента Грузии могут пройти в январе - РИА Новости, 13.11.2024
Выборы президента Грузии могут пройти в январе
Выборы президента Грузии состоятся, предположительно, в январе 2025 года, заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T10:54
2024-11-13T10:54
2024-11-13T11:11
грузия
в мире
ираклий кобахидзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980351144_0:21:1276:740_1920x0_80_0_0_46ba0a5d3d62785d5d200ca742ac7284.jpg
ТБИЛИСИ, 13 ноя - РИА Новости. Выборы президента Грузии состоятся, предположительно, в январе 2025 года, заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе."Все проходит мирно, будут подведены итоги выборов, на десятый день пройдет заседание парламента, начнется парламентская жизнь. Затем очень скоро - предположительно, в начале января - пройдут выборы президента", - сказал Кобахидзе.Грузия - республика с парламентской формой правления, исполнительная власть осуществляется правительством во главе с премьер-министром. Главой государства является президент, которого будет избирать коллегия выборщиков из 300 человек. Половину этого органа составят парламентарии, оставшаяся часть будет представлена делегатами из регионов.
https://ria.ru/20241101/medvedev-1981432424.html
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980351144_147:0:1276:847_1920x0_80_0_0_0dedbd633ce2de31dc2d8e3285be62a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, в мире, ираклий кобахидзе
Грузия, В мире, Ираклий Кобахидзе
Выборы президента Грузии могут пройти в январе
Выборы президента Грузии пройдут, предположительно, в январе 2025 года
ТБИЛИСИ, 13 ноя - РИА Новости. Выборы президента Грузии состоятся, предположительно, в январе 2025 года, заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
"Все проходит мирно, будут подведены итоги выборов, на десятый день пройдет заседание парламента, начнется парламентская жизнь. Затем очень скоро - предположительно, в начале января - пройдут выборы президента", - сказал Кобахидзе.
Грузия - республика с парламентской формой правления, исполнительная власть осуществляется правительством во главе с премьер-министром. Главой государства является президент, которого будет избирать коллегия выборщиков из 300 человек. Половину этого органа составят парламентарии, оставшаяся часть будет представлена делегатами из регионов.