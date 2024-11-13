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Выборы президента Грузии могут пройти в январе - РИА Новости, 13.11.2024
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10:54 13.11.2024 (обновлено: 11:11 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/gruziya-1983453698.html
Выборы президента Грузии могут пройти в январе
Выборы президента Грузии могут пройти в январе - РИА Новости, 13.11.2024
Выборы президента Грузии могут пройти в январе
Выборы президента Грузии состоятся, предположительно, в январе 2025 года, заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T10:54
2024-11-13T11:11
грузия
в мире
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 13 ноя - РИА Новости. Выборы президента Грузии состоятся, предположительно, в январе 2025 года, заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе."Все проходит мирно, будут подведены итоги выборов, на десятый день пройдет заседание парламента, начнется парламентская жизнь. Затем очень скоро - предположительно, в начале января - пройдут выборы президента", - сказал Кобахидзе.Грузия - республика с парламентской формой правления, исполнительная власть осуществляется правительством во главе с премьер-министром. Главой государства является президент, которого будет избирать коллегия выборщиков из 300 человек. Половину этого органа составят парламентарии, оставшаяся часть будет представлена делегатами из регионов.
https://ria.ru/20241101/medvedev-1981432424.html
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грузия, в мире, ираклий кобахидзе
Грузия, В мире, Ираклий Кобахидзе
Выборы президента Грузии могут пройти в январе

Выборы президента Грузии пройдут, предположительно, в январе 2025 года

© SputnikГолосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Грузии
Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Грузии - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Sputnik
Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Грузии. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 13 ноя - РИА Новости. Выборы президента Грузии состоятся, предположительно, в январе 2025 года, заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
"Все проходит мирно, будут подведены итоги выборов, на десятый день пройдет заседание парламента, начнется парламентская жизнь. Затем очень скоро - предположительно, в начале января - пройдут выборы президента", - сказал Кобахидзе.
Грузия - республика с парламентской формой правления, исполнительная власть осуществляется правительством во главе с премьер-министром. Главой государства является президент, которого будет избирать коллегия выборщиков из 300 человек. Половину этого органа составят парламентарии, оставшаяся часть будет представлена делегатами из регионов.
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