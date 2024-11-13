https://ria.ru/20241113/gruziya-1983453698.html

Выборы президента Грузии могут пройти в январе

Выборы президента Грузии могут пройти в январе - РИА Новости, 13.11.2024

Выборы президента Грузии могут пройти в январе

Выборы президента Грузии состоятся, предположительно, в январе 2025 года, заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T10:54

2024-11-13T10:54

2024-11-13T11:11

грузия

в мире

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 13 ноя - РИА Новости. Выборы президента Грузии состоятся, предположительно, в январе 2025 года, заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе."Все проходит мирно, будут подведены итоги выборов, на десятый день пройдет заседание парламента, начнется парламентская жизнь. Затем очень скоро - предположительно, в начале января - пройдут выборы президента", - сказал Кобахидзе.Грузия - республика с парламентской формой правления, исполнительная власть осуществляется правительством во главе с премьер-министром. Главой государства является президент, которого будет избирать коллегия выборщиков из 300 человек. Половину этого органа составят парламентарии, оставшаяся часть будет представлена делегатами из регионов.

https://ria.ru/20241101/medvedev-1981432424.html

грузия

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Дарья Буймова

грузия, в мире, ираклий кобахидзе