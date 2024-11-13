https://ria.ru/20241113/gradsovety-1983531982.html
Градсоветы 2.0 стартовали в пяти муниципалитетах Вологодчины
Градсоветы 2.0 стартовали в пяти муниципалитетах Вологодчины - РИА Новости, 13.11.2024
Градсоветы 2.0 стартовали в пяти муниципалитетах Вологодчины
В пяти муниципальных образованиях Вологодчины стартовали Градсоветы 2.0; в течение двух недель их жители будут голосовать за проекты развития территорий,... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:31
2024-11-13T14:31
2024-11-13T14:31
вологодская область
вологодская область
череповецкий район
георгий филимонов
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В пяти муниципальных образованиях Вологодчины стартовали Градсоветы 2.0; в течение двух недель их жители будут голосовать за проекты развития территорий, которые необходимо реализовать в первую очередь, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. "Градсоветы 2.0 стартовали в Вологодском, Великоустюгском, Сокольском и Кирилловском округах и Череповецком районе. Голосование завершится 24 ноября. После завершения голосования подведем итоги на очных встречах с жителями", – цитирует пресс-служба Филимонова. Он добавил, что на следующей неделе Градсоветы 2.0 стартуют еще в шести муниципалитетах: Бабаевском, Бабушкинском, Белозерском, Вашкинском, Вожегодском и Верховажском округах. Впервые в истории Вологодчины голосование осуществляется через цифровую платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", что исключает любую техническую возможность оказания воздействия и какой-либо корректировки его результатов. Ранее Градсовет 2.0 прошел в Кадуйском округе, который был выбран пилотной площадкой для тестирования новой системы. По итогам онлайн-голосования жители выбрали проекты, которые будут реализованы на территории округа в ближайшие годы при поддержке правительства Вологодской области, напомнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241113/cherepovets-1983505427.html
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вологодская область, череповецкий район, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Череповецкий район, Георгий Филимонов
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В пяти муниципальных образованиях Вологодчины стартовали Градсоветы 2.0; в течение двух недель их жители будут голосовать за проекты развития территорий, которые необходимо реализовать в первую очередь, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.
"Градсоветы 2.0 стартовали в Вологодском, Великоустюгском, Сокольском и Кирилловском округах и Череповецком районе
. Голосование завершится 24 ноября. После завершения голосования подведем итоги на очных встречах с жителями", – цитирует пресс-служба Филимонова.
Он добавил, что на следующей неделе Градсоветы 2.0 стартуют еще в шести муниципалитетах: Бабаевском, Бабушкинском, Белозерском, Вашкинском, Вожегодском и Верховажском округах.
Впервые в истории Вологодчины голосование осуществляется через цифровую платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", что исключает любую техническую возможность оказания воздействия и какой-либо корректировки его результатов.
Ранее Градсовет 2.0 прошел в Кадуйском округе, который был выбран пилотной площадкой для тестирования новой системы. По итогам онлайн-голосования жители выбрали проекты, которые будут реализованы на территории округа в ближайшие годы при поддержке правительства Вологодской области, напомнили в пресс-службе.