https://ria.ru/20241113/gradsovety-1983531982.html

Градсоветы 2.0 стартовали в пяти муниципалитетах Вологодчины

Градсоветы 2.0 стартовали в пяти муниципалитетах Вологодчины - РИА Новости, 13.11.2024

Градсоветы 2.0 стартовали в пяти муниципалитетах Вологодчины

В пяти муниципальных образованиях Вологодчины стартовали Градсоветы 2.0; в течение двух недель их жители будут голосовать за проекты развития территорий,... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T14:31

2024-11-13T14:31

2024-11-13T14:31

вологодская область

вологодская область

череповецкий район

георгий филимонов

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В пяти муниципальных образованиях Вологодчины стартовали Градсоветы 2.0; в течение двух недель их жители будут голосовать за проекты развития территорий, которые необходимо реализовать в первую очередь, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. "Градсоветы 2.0 стартовали в Вологодском, Великоустюгском, Сокольском и Кирилловском округах и Череповецком районе. Голосование завершится 24 ноября. После завершения голосования подведем итоги на очных встречах с жителями", – цитирует пресс-служба Филимонова. Он добавил, что на следующей неделе Градсоветы 2.0 стартуют еще в шести муниципалитетах: Бабаевском, Бабушкинском, Белозерском, Вашкинском, Вожегодском и Верховажском округах. Впервые в истории Вологодчины голосование осуществляется через цифровую платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", что исключает любую техническую возможность оказания воздействия и какой-либо корректировки его результатов. Ранее Градсовет 2.0 прошел в Кадуйском округе, который был выбран пилотной площадкой для тестирования новой системы. По итогам онлайн-голосования жители выбрали проекты, которые будут реализованы на территории округа в ближайшие годы при поддержке правительства Вологодской области, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241113/cherepovets-1983505427.html

https://ria.ru/20241102/pamyatnik--1981615773.html

вологодская область

череповецкий район

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вологодская область, череповецкий район, георгий филимонов