https://ria.ru/20241113/gosduma-1983579493.html

Госдума приняла закон о материальной ответственности добровольцев

Госдума приняла закон о материальной ответственности добровольцев - РИА Новости, 13.11.2024

Госдума приняла закон о материальной ответственности добровольцев

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект, которым устанавливается ответственность для граждан, пребывающих РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T17:25

2024-11-13T17:25

2024-11-13T18:41

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект, которым устанавливается ответственность для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, за утрату либо намеренное приведение в негодность выданных материальных средств. Авторами инициативы выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, первый замглавы комитета Андрей Красов и глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев. Законом распространяется действие ФЗ "О материальной ответственности военнослужащих" на граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, которые будут привлекаться к материальной ответственности за ущерб, причиненный ими при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании имуществу. Согласно тексту документа, добровольцы будут привлекаться к материальной ответственности и возмещать ущерб на условиях, в размерах и порядке, которые предусмотрены для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, с учетом некоторых особенностей. В частности, для производства соответствующих расчетов к гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, применяется 50% денежного содержания за календарный месяц. Согласно закону, ежемесячные денежные удержания для возмещения причиненного ущерба гражданами, пребывающими в добровольческих формированиях, производятся из денежного содержания и других выплат в размере 20% выплат, начисленных за месяц. Также устанавливается, что общий размер всех денежных удержаний для добровольцев не может превышать 50% денежного содержания и других денежных выплат, начисленных за месяц.

https://ria.ru/20241024/vyplata-1979769904.html

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общество, андрей картаполов, андрей красов, василий пискарев, госдума рф, россия