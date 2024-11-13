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В Госдуме прокомментировали слова генсека НАТО о помощи Украине - РИА Новости, 13.11.2024
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15:05 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/gosduma-1983541947.html
В Госдуме прокомментировали слова генсека НАТО о помощи Украине
В Госдуме прокомментировали слова генсека НАТО о помощи Украине - РИА Новости, 13.11.2024
В Госдуме прокомментировали слова генсека НАТО о помощи Украине
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал бравадой заявление генсека НАТО Марка Рютте о поддержке способности... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T15:05
2024-11-13T15:05
россия
украина
сша
марк рютте
дмитрий белик
энтони блинкен
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал бравадой заявление генсека НАТО Марка Рютте о поддержке способности Украины "воевать" с Россией. Ранее Рютте на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе заявил, что союзники должны обеспечить Украине способность "продолжать воевать". По его словам, в задачу Киева входит "отбросить назад" российские силы. "Рютте не из своего кармана платит Украине, вот и разглагольствует о наращивании военных поставок. То, что эта война стала финансово обременительной, ни для кого на Западе не секрет. Рютте наверное считает, что на то он и генсек НАТО , чтоб поднимать боевой евроатлантический дух, а деньги найдутся. Вот и бравирует на публику", - сказал Белик РИА Новости. При этом, по его мнению, западные страны уже начали задумываться о последствиях, в случае повышения градуса эскалации с Россией. "Уверен, у этой публики руки чешутся, чем бы запустить в радостного генсека НАТО, который предлагает им еще поиздержаться в пользу киевского режима", - сказал депутат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241112/admiral-1983281535.html
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россия, украина, сша, марк рютте, дмитрий белик, энтони блинкен, нато, выборы президента сша — 2024, госдума рф
Россия, Украина, США, Марк Рютте, Дмитрий Белик, Энтони Блинкен, НАТО, Выборы президента США — 2024, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали слова генсека НАТО о помощи Украине

Депутат Белик назвал бравадой заявление генсека НАТО о поддержке Украины

© AP Photo / Manon Cruz Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Manon Cruz
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал бравадой заявление генсека НАТО Марка Рютте о поддержке способности Украины "воевать" с Россией.
Ранее Рютте на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе заявил, что союзники должны обеспечить Украине способность "продолжать воевать". По его словам, в задачу Киева входит "отбросить назад" российские силы.
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"Рютте не из своего кармана платит Украине, вот и разглагольствует о наращивании военных поставок. То, что эта война стала финансово обременительной, ни для кого на Западе не секрет. Рютте наверное считает, что на то он и генсек НАТО , чтоб поднимать боевой евроатлантический дух, а деньги найдутся. Вот и бравирует на публику", - сказал Белик РИА Новости.
При этом, по его мнению, западные страны уже начали задумываться о последствиях, в случае повышения градуса эскалации с Россией.
"Уверен, у этой публики руки чешутся, чем бы запустить в радостного генсека НАТО, который предлагает им еще поиздержаться в пользу киевского режима", - сказал депутат.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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10 ноября, 20:02
 
РоссияУкраинаСШАМарк РюттеДмитрий БеликЭнтони БлинкенНАТОВыборы президента США — 2024Госдума РФ
 
 
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