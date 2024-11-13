В Госдуме прокомментировали слова генсека НАТО о помощи Украине
Депутат Белик назвал бравадой заявление генсека НАТО о поддержке Украины
© AP Photo / Manon Cruz Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
© AP Photo / Manon Cruz
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал бравадой заявление генсека НАТО Марка Рютте о поддержке способности Украины "воевать" с Россией.
Ранее Рютте на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе заявил, что союзники должны обеспечить Украине способность "продолжать воевать". По его словам, в задачу Киева входит "отбросить назад" российские силы.
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"Рютте не из своего кармана платит Украине, вот и разглагольствует о наращивании военных поставок. То, что эта война стала финансово обременительной, ни для кого на Западе не секрет. Рютте наверное считает, что на то он и генсек НАТО , чтоб поднимать боевой евроатлантический дух, а деньги найдутся. Вот и бравирует на публику", - сказал Белик РИА Новости.
При этом, по его мнению, западные страны уже начали задумываться о последствиях, в случае повышения градуса эскалации с Россией.
"Уверен, у этой публики руки чешутся, чем бы запустить в радостного генсека НАТО, который предлагает им еще поиздержаться в пользу киевского режима", - сказал депутат.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.