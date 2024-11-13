https://ria.ru/20241113/gosduma-1983541947.html

В Госдуме прокомментировали слова генсека НАТО о помощи Украине

В Госдуме прокомментировали слова генсека НАТО о помощи Украине - РИА Новости, 13.11.2024

В Госдуме прокомментировали слова генсека НАТО о помощи Украине

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал бравадой заявление генсека НАТО Марка Рютте о поддержке способности... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T15:05

2024-11-13T15:05

2024-11-13T15:05

россия

украина

сша

марк рютте

дмитрий белик

энтони блинкен

нато

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983382385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_27dee8bdf34a14fa0081f7a45537aa56.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал бравадой заявление генсека НАТО Марка Рютте о поддержке способности Украины "воевать" с Россией. Ранее Рютте на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе заявил, что союзники должны обеспечить Украине способность "продолжать воевать". По его словам, в задачу Киева входит "отбросить назад" российские силы. "Рютте не из своего кармана платит Украине, вот и разглагольствует о наращивании военных поставок. То, что эта война стала финансово обременительной, ни для кого на Западе не секрет. Рютте наверное считает, что на то он и генсек НАТО , чтоб поднимать боевой евроатлантический дух, а деньги найдутся. Вот и бравирует на публику", - сказал Белик РИА Новости. При этом, по его мнению, западные страны уже начали задумываться о последствиях, в случае повышения градуса эскалации с Россией. "Уверен, у этой публики руки чешутся, чем бы запустить в радостного генсека НАТО, который предлагает им еще поиздержаться в пользу киевского режима", - сказал депутат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241112/admiral-1983281535.html

https://ria.ru/20241110/ukraina-1982964719.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, марк рютте, дмитрий белик, энтони блинкен, нато, выборы президента сша — 2024, госдума рф