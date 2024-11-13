https://ria.ru/20241113/gosduma-1983536854.html
В Госдуме предложили увеличить разрешенную скорость на автомагистралях
В Госдуме предложили увеличить разрешенную скорость на автомагистралях - РИА Новости, 13.11.2024
В Госдуме предложили увеличить разрешенную скорость на автомагистралях
Депутаты ГД от фракции "Новые люди" Владислав Даванков и Антон Ткачёв подготовили обращение в МВД РФ с предложением предоставить право увеличивать разрешенную... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:48
2024-11-13T14:48
2024-11-13T14:48
авто
владислав даванков
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Депутаты ГД от фракции "Новые люди" Владислав Даванков и Антон Ткачёв подготовили обращение в МВД РФ с предложением предоставить право увеличивать разрешенную скорость до 150 км/ч на автомагистралях, документ есть в распоряжении РИА Новости. "...Считаю необходимым рассмотреть инициативу о предоставлении права собственникам или владельцам автомобильных дорог устанавливать разрешенную скорость до 150 км/ч на дорогах, обозначенных знаком "Автомагистраль". Это позволит сократить время в пути для водителей, что может повысить общую эффективность использования дорожной инфраструктуры, улучшит пропускную способность автомагистралей, уменьшит количество заторов на дорогах, а также будет способствовать экономическому развитию регионов, связанных такими автомагистралями", - сказано в обращении. В нем уточняется, что сейчас по решению собственников или владельцев автодорог может разрешаться повышение скорости для отдельных видов транспортных средств до 130 км/ч на дорогах, обозначенных знаком "Автомагистраль". На некоторых участках автомагистралей, соответствующих высоким стандартам безопасности и оснащенных современными системами контроля дорожного движения, лимит скорости в 130 км/ч не отвечает техническим возможностям дорог и современным требованиям автомобилистов. По мнению авторов, качество высокоскоростных дорог позволяет безопасно ездить по ним со скоростью 150 км/ч. "Ранее по инициативе МВД был поднят скоростной режим на таких дорогах со 110 км/ч до 130 км/ч. По вашим оценкам, после увеличения скорости на автомагистралях со 110 до 130 км/ч аварийность на таких участках дорог не выросла, а пропускная способность увеличилась. Текущий лимит часто рассматривается гражданами как избыточное требование, который не всегда необходим на дорогах с высокой пропускной способностью и современным покрытием", - добавляют авторы.
https://ria.ru/20241014/peterburg-1977886459.html
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авто, владислав даванков, госдума рф, россия
Авто, Владислав Даванков, Госдума РФ, Россия
В Госдуме предложили увеличить разрешенную скорость на автомагистралях
В ГД предложили увеличить разрешенную скорость на автомагистралях до 150 км/ч
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Депутаты ГД от фракции "Новые люди" Владислав Даванков и Антон Ткачёв подготовили обращение в МВД РФ с предложением предоставить право увеличивать разрешенную скорость до 150 км/ч на автомагистралях, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"...Считаю необходимым рассмотреть инициативу о предоставлении права собственникам или владельцам автомобильных дорог устанавливать разрешенную скорость до 150 км/ч на дорогах, обозначенных знаком "Автомагистраль". Это позволит сократить время в пути для водителей, что может повысить общую эффективность использования дорожной инфраструктуры, улучшит пропускную способность автомагистралей, уменьшит количество заторов на дорогах, а также будет способствовать экономическому развитию регионов, связанных такими автомагистралями", - сказано в обращении.
В нем уточняется, что сейчас по решению собственников или владельцев автодорог может разрешаться повышение скорости для отдельных видов транспортных средств до 130 км/ч на дорогах, обозначенных знаком "Автомагистраль". На некоторых участках автомагистралей, соответствующих высоким стандартам безопасности и оснащенных современными системами контроля дорожного движения, лимит скорости в 130 км/ч не отвечает техническим возможностям дорог и современным требованиям автомобилистов. По мнению авторов, качество высокоскоростных дорог позволяет безопасно ездить по ним со скоростью 150 км/ч.
"Ранее по инициативе МВД был поднят скоростной режим на таких дорогах со 110 км/ч до 130 км/ч. По вашим оценкам, после увеличения скорости на автомагистралях со 110 до 130 км/ч аварийность на таких участках дорог не выросла, а пропускная способность увеличилась. Текущий лимит часто рассматривается гражданами как избыточное требование, который не всегда необходим на дорогах с высокой пропускной способностью и современным покрытием", - добавляют авторы.