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Госдума приняла закон о штрафах за подделку документов для мигрантов - РИА Новости, 13.11.2024
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13:24 13.11.2024 (обновлено: 14:32 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/gosduma-1983508089.html
Госдума приняла закон о штрафах за подделку документов для мигрантов
Госдума приняла закон о штрафах за подделку документов для мигрантов - РИА Новости, 13.11.2024
Госдума приняла закон о штрафах за подделку документов для мигрантов
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект о штрафах до 60 миллионов рублей за подделку документов для... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:24
2024-11-13T14:32
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект о штрафах до 60 миллионов рублей за подделку документов для организации незаконной миграции. Авторами документа выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД. Инициативу поддержали правительство, Верховный суд, Генпрокуратура и Следственный комитет.Закон устанавливает повышенные меры ответственности для юрлиц за подделку документа, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, для организации незаконной миграции, в том числе нарушения правил миграционного учета, въезда в Россию, передвижения либо выбора места пребывания или жительства, транзита через территорию страны, а также незаконной работы в ней. Кроме того, увеличено наказание за использование, передачу или сбыт таких бумаг. Согласно документу, совершение этих правонарушений будет наказываться штрафом от пяти до десяти миллионов рублей с конфискацией, а повторное нарушение — от десяти до шестидесяти миллионов рублей. Также ужесточается ответственность за подделку документа, удостоверяющего личность, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, а равно подделку штампа, печати, бланка, их использование, передачу либо сбыт. За это будет грозить штраф от 40 до 80 тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения, а при повторном правонарушении — от 100 до 200 тысяч рублей. Кроме того, устанавливается административная ответственность для госучреждений, включенных в установленный правительством перечень, за нарушение требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному и непредставление или несвоевременное представление сведений либо нарушение порядка внесения сведений в федеральную информационную систему.Как ранее сообщал Володин, по информации МВД, за восемь месяцев 2024 года обнаружили 4,6 тысячи фактов подделки документов для мигрантов, что на 16,5% больше, чем в 2023-м.По его мнению, важно создать правовые механизмы для борьбы с незаконной миграцией. Яровая поясняла, что штраф для юридических лиц, сотрудников которых уличили в подделке документов для незаконной миграции, увеличивается в 200 раз. Она отмечала, что этим законопроектом в стране впервые вводят новый самостоятельный вид административной ответственности для юрлиц за подделку документов для незаконной миграции, а также их использование, передачу или сбыт.
https://ria.ru/20241113/gosduma-1983501092.html
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общество, россия, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф, генеральная прокуратура рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ
Госдума приняла закон о штрафах за подделку документов для мигрантов

ГД приняла закон о штрафах до 60 миллионов за подделку документов для мигрантов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект о штрафах до 60 миллионов рублей за подделку документов для организации незаконной миграции.
Авторами документа выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД. Инициативу поддержали правительство, Верховный суд, Генпрокуратура и Следственный комитет.
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Закон устанавливает повышенные меры ответственности для юрлиц за подделку документа, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, для организации незаконной миграции, в том числе нарушения правил миграционного учета, въезда в Россию, передвижения либо выбора места пребывания или жительства, транзита через территорию страны, а также незаконной работы в ней. Кроме того, увеличено наказание за использование, передачу или сбыт таких бумаг.
Согласно документу, совершение этих правонарушений будет наказываться штрафом от пяти до десяти миллионов рублей с конфискацией, а повторное нарушение — от десяти до шестидесяти миллионов рублей.
Также ужесточается ответственность за подделку документа, удостоверяющего личность, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, а равно подделку штампа, печати, бланка, их использование, передачу либо сбыт. За это будет грозить штраф от 40 до 80 тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения, а при повторном правонарушении — от 100 до 200 тысяч рублей.
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Кроме того, устанавливается административная ответственность для госучреждений, включенных в установленный правительством перечень, за нарушение требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному и непредставление или несвоевременное представление сведений либо нарушение порядка внесения сведений в федеральную информационную систему.
Как ранее сообщал Володин, по информации МВД, за восемь месяцев 2024 года обнаружили 4,6 тысячи фактов подделки документов для мигрантов, что на 16,5% больше, чем в 2023-м.
По его мнению, важно создать правовые механизмы для борьбы с незаконной миграцией.
Яровая поясняла, что штраф для юридических лиц, сотрудников которых уличили в подделке документов для незаконной миграции, увеличивается в 200 раз. Она отмечала, что этим законопроектом в стране впервые вводят новый самостоятельный вид административной ответственности для юрлиц за подделку документов для незаконной миграции, а также их использование, передачу или сбыт.
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ОбществоРоссияВячеслав ВолодинИрина ЯроваяГосдума РФГенеральная прокуратура РФ
 
 
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