https://ria.ru/20241113/gosduma-1983501092.html

В ГД внесут проект о тестировании детей мигрантов при поступлении в школы

В ГД внесут проект о тестировании детей мигрантов при поступлении в школы - РИА Новости, 13.11.2024

В ГД внесут проект о тестировании детей мигрантов при поступлении в школы

Законопроект о запрете зачисления детей мигрантов в школы без подтверждения знания русского языка будет внесен в Госдуму на следующей неделе, сообщила... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T13:02

2024-11-13T13:02

2024-11-13T13:11

общество

ирина яровая

вячеслав володин

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Законопроект о запрете зачисления детей мигрантов в школы без подтверждения знания русского языка будет внесен в Госдуму на следующей неделе, сообщила вице-спикер ГД Ирина Яровая."Мы… подготовили изменения в законодательство, устанавливающее обязательность тестирования несовершеннолетних при поступление в общеобразовательные учреждения на знание русского языка и запрет на зачисление в школы без знания русского языка… Мы сейчас проходим доработку этого текста с правительством и будем готовы вносить его на следующей неделе", - сказала она пленарном заседании.Яровая также добавила, что на следующей неделе в ГД может быть внесено постановление кабмину с предложениями Думы по решению проблем миграции.Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что Госдума готовит проект постановления с предложениями правительству по решению проблем в сфере миграции, где будет отражен и вышеупомянутый вопрос. Постановление предполагается рассмотреть 20 ноября. Председатель ГД подчеркнул, что депутаты проанализировали необходимые шаги в сфере правоприменения и обратили внимание на проблемные вопросы, которые должны быть решены.

https://ria.ru/20241113/gd-1983447224.html

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общество, ирина яровая, вячеслав володин, госдума рф