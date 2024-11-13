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В ГД внесут проект о тестировании детей мигрантов при поступлении в школы - РИА Новости, 13.11.2024
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13:02 13.11.2024 (обновлено: 13:11 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/gosduma-1983501092.html
В ГД внесут проект о тестировании детей мигрантов при поступлении в школы
В ГД внесут проект о тестировании детей мигрантов при поступлении в школы - РИА Новости, 13.11.2024
В ГД внесут проект о тестировании детей мигрантов при поступлении в школы
Законопроект о запрете зачисления детей мигрантов в школы без подтверждения знания русского языка будет внесен в Госдуму на следующей неделе, сообщила... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:02
2024-11-13T13:11
общество
ирина яровая
вячеслав володин
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Законопроект о запрете зачисления детей мигрантов в школы без подтверждения знания русского языка будет внесен в Госдуму на следующей неделе, сообщила вице-спикер ГД Ирина Яровая."Мы… подготовили изменения в законодательство, устанавливающее обязательность тестирования несовершеннолетних при поступление в общеобразовательные учреждения на знание русского языка и запрет на зачисление в школы без знания русского языка… Мы сейчас проходим доработку этого текста с правительством и будем готовы вносить его на следующей неделе", - сказала она пленарном заседании.Яровая также добавила, что на следующей неделе в ГД может быть внесено постановление кабмину с предложениями Думы по решению проблем миграции.Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что Госдума готовит проект постановления с предложениями правительству по решению проблем в сфере миграции, где будет отражен и вышеупомянутый вопрос. Постановление предполагается рассмотреть 20 ноября. Председатель ГД подчеркнул, что депутаты проанализировали необходимые шаги в сфере правоприменения и обратили внимание на проблемные вопросы, которые должны быть решены.
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общество, ирина яровая, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Ирина Яровая, Вячеслав Володин, Госдума РФ
В ГД внесут проект о тестировании детей мигрантов при поступлении в школы

Яровая: в ГД внесут проект о тестировании детей мигрантов при приеме в школы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Законопроект о запрете зачисления детей мигрантов в школы без подтверждения знания русского языка будет внесен в Госдуму на следующей неделе, сообщила вице-спикер ГД Ирина Яровая.
"Мы… подготовили изменения в законодательство, устанавливающее обязательность тестирования несовершеннолетних при поступление в общеобразовательные учреждения на знание русского языка и запрет на зачисление в школы без знания русского языка… Мы сейчас проходим доработку этого текста с правительством и будем готовы вносить его на следующей неделе", - сказала она пленарном заседании.
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Яровая также добавила, что на следующей неделе в ГД может быть внесено постановление кабмину с предложениями Думы по решению проблем миграции.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что Госдума готовит проект постановления с предложениями правительству по решению проблем в сфере миграции, где будет отражен и вышеупомянутый вопрос. Постановление предполагается рассмотреть 20 ноября. Председатель ГД подчеркнул, что депутаты проанализировали необходимые шаги в сфере правоприменения и обратили внимание на проблемные вопросы, которые должны быть решены.
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