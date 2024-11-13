https://ria.ru/20241113/gorlovka-1983552700.html

В Горловке при обстреле со стороны ВСУ повредили школу

В Горловке при обстреле со стороны ВСУ повредили школу - РИА Новости, 13.11.2024

В Горловке при обстреле со стороны ВСУ повредили школу

Школа в Горловке получила повреждения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на Никитовский район города, обесточен ряд населенных пунктов,... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T15:33

2024-11-13T15:33

2024-11-13T15:33

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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Школа в Горловке получила повреждения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на Никитовский район города, обесточен ряд населенных пунктов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Представительство сообщило, что ВСУ с начала суток трижды сбросили взрывоопасные предметы с дронов на Никитовский, Калиновский и Центрально-Городской районы Горловки. "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 13 ноября по состоянию на 15.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов республики: сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в 07.00: ГБОУ "Школа № 6 г. Горловка" по ул. Переяславской", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Кроме того, вследствие вооруженной агрессии со стороны ВСУ по Горловке повреждения получили многоквартирный и частный жилые дома, обесточены жилой массив "Комсомолец", посёлок Комарова, посёлок шахты им. Ю. А. Гагарина, поселок Аксеновка и посёлок шахты "19/20". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241113/gorlovka-1983421655.html

https://ria.ru/20241005/voditel-1976544844.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, стирол