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В Горловке при обстреле со стороны ВСУ повредили школу - РИА Новости, 13.11.2024
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15:33 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/gorlovka-1983552700.html
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ повредили школу
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ повредили школу - РИА Новости, 13.11.2024
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ повредили школу
Школа в Горловке получила повреждения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на Никитовский район города, обесточен ряд населенных пунктов,... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T15:33
2024-11-13T15:33
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Школа в Горловке получила повреждения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на Никитовский район города, обесточен ряд населенных пунктов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Представительство сообщило, что ВСУ с начала суток трижды сбросили взрывоопасные предметы с дронов на Никитовский, Калиновский и Центрально-Городской районы Горловки. "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 13 ноября по состоянию на 15.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов республики: сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в 07.00: ГБОУ "Школа № 6 г. Горловка" по ул. Переяславской", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Кроме того, вследствие вооруженной агрессии со стороны ВСУ по Горловке повреждения получили многоквартирный и частный жилые дома, обесточены жилой массив "Комсомолец", посёлок Комарова, посёлок шахты им. Ю. А. Гагарина, поселок Аксеновка и посёлок шахты "19/20". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241113/gorlovka-1983421655.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ повредили школу

В Горловке школа получила повреждения при сбросе взрывоопасного предмета с дрона

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Школа в Горловке получила повреждения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на Никитовский район города, обесточен ряд населенных пунктов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Представительство сообщило, что ВСУ с начала суток трижды сбросили взрывоопасные предметы с дронов на Никитовский, Калиновский и Центрально-Городской районы Горловки.
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"По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 13 ноября по состоянию на 15.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов республики: сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в 07.00: ГБОУ "Школа № 6 г. Горловка" по ул. Переяславской", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Кроме того, вследствие вооруженной агрессии со стороны ВСУ по Горловке повреждения получили многоквартирный и частный жилые дома, обесточены жилой массив "Комсомолец", посёлок Комарова, посёлок шахты им. Ю. А. Гагарина, поселок Аксеновка и посёлок шахты "19/20".
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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В миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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