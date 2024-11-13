Рейтинг@Mail.ru
В Горловке из-за обстрелов ВСУ повреждено здание школы и магазин - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:27 13.11.2024 (обновлено: 10:51 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/gorlovka-1983436642.html
В Горловке из-за обстрелов ВСУ повреждено здание школы и магазин
В Горловке из-за обстрелов ВСУ повреждено здание школы и магазин - РИА Новости, 13.11.2024
В Горловке из-за обстрелов ВСУ повреждено здание школы и магазин
Здание образовательного учреждения и магазин повреждены в Горловке из-за обстрелов ВСУ, частично обесточен один из городских поселков, сообщил в среду мэр... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T09:27
2024-11-13T10:51
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983439109_0:215:960:755_1920x0_80_0_0_1efe1a2c437e8e76de18d75efdd1577e.jpg
ДОНЕЦК, 13 ноя – РИА Новости. Здание образовательного учреждения и магазин повреждены в Горловке из-за обстрелов ВСУ, частично обесточен один из городских поселков, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в своём Telegram-канале. "В результате атаки беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины "Баба-Яга" в одном их поселков Никитовского района Горловки повреждено учреждение образования", - написал Приходько. По его словам, обстрелом ВСУ поврежден также магазин в центре города и частично обесточен поселок машиностроительного завода имени С. М. Кирова. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в среду с 7.35 до 8.00 мск украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки и сбросили боеприпас с беспилотника. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241113/gorlovka-1983421655.html
https://ria.ru/20241112/obstrel-1983261984.html
горловка
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983439109_0:167:960:887_1920x0_80_0_0_596ed86bdd38442670121ce56e16c6e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
В Горловке из-за обстрелов ВСУ повреждено здание школы и магазин

Мэр Горловки Приходько: при обстреле ВСУ повреждено здание школы и магазин

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела Никитовского района Горловки
Последствия обстрела Никитовского района Горловки - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела Никитовского района Горловки
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 13 ноя – РИА Новости. Здание образовательного учреждения и магазин повреждены в Горловке из-за обстрелов ВСУ, частично обесточен один из городских поселков, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в своём Telegram-канале.
"В результате атаки беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины "Баба-Яга" в одном их поселков Никитовского района Горловки повреждено учреждение образования", - написал Приходько.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Продавец магазина помогла раненной при обстреле Горловки женщине
Вчера, 05:29
По его словам, обстрелом ВСУ поврежден также магазин в центре города и частично обесточен поселок машиностроительного завода имени С. М. Кирова.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в среду с 7.35 до 8.00 мск украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки и сбросили боеприпас с беспилотника.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Последствия обстрела Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница
12 ноября, 12:36
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтиролПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала