https://ria.ru/20241113/gorlovka-1983436642.html

В Горловке из-за обстрелов ВСУ повреждено здание школы и магазин

В Горловке из-за обстрелов ВСУ повреждено здание школы и магазин - РИА Новости, 13.11.2024

В Горловке из-за обстрелов ВСУ повреждено здание школы и магазин

Здание образовательного учреждения и магазин повреждены в Горловке из-за обстрелов ВСУ, частично обесточен один из городских поселков, сообщил в среду мэр... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T09:27

2024-11-13T09:27

2024-11-13T10:51

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 ноя – РИА Новости. Здание образовательного учреждения и магазин повреждены в Горловке из-за обстрелов ВСУ, частично обесточен один из городских поселков, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в своём Telegram-канале. "В результате атаки беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины "Баба-Яга" в одном их поселков Никитовского района Горловки повреждено учреждение образования", - написал Приходько. По его словам, обстрелом ВСУ поврежден также магазин в центре города и частично обесточен поселок машиностроительного завода имени С. М. Кирова. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в среду с 7.35 до 8.00 мск украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки и сбросили боеприпас с беспилотника. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241113/gorlovka-1983421655.html

https://ria.ru/20241112/obstrel-1983261984.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, происшествия