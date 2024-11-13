https://ria.ru/20241113/gorlovka-1983436642.html
В Горловке из-за обстрелов ВСУ повреждено здание школы и магазин
В Горловке из-за обстрелов ВСУ повреждено здание школы и магазин - РИА Новости, 13.11.2024
В Горловке из-за обстрелов ВСУ повреждено здание школы и магазин
Здание образовательного учреждения и магазин повреждены в Горловке из-за обстрелов ВСУ, частично обесточен один из городских поселков, сообщил в среду мэр... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T09:27
2024-11-13T09:27
2024-11-13T10:51
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 13 ноя – РИА Новости. Здание образовательного учреждения и магазин повреждены в Горловке из-за обстрелов ВСУ, частично обесточен один из городских поселков, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в своём Telegram-канале. "В результате атаки беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины "Баба-Яга" в одном их поселков Никитовского района Горловки повреждено учреждение образования", - написал Приходько. По его словам, обстрелом ВСУ поврежден также магазин в центре города и частично обесточен поселок машиностроительного завода имени С. М. Кирова. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в среду с 7.35 до 8.00 мск украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки и сбросили боеприпас с беспилотника. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241113/gorlovka-1983421655.html
https://ria.ru/20241112/obstrel-1983261984.html
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РИА Новости
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В Горловке из-за обстрелов ВСУ повреждено здание школы и магазин
Мэр Горловки Приходько: при обстреле ВСУ повреждено здание школы и магазин