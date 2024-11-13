https://ria.ru/20241113/gorlovka-1983421655.html
Продавец магазина помогла раненной при обстреле Горловки женщине
Продавец магазина помогла раненной при обстреле Горловки женщине - РИА Новости, 13.11.2024
Продавец магазина помогла раненной при обстреле Горловки женщине
Продавец магазина рассказала РИА Новости, как оказала первую помощь женщине, пострадавшей во время обстрела Горловки в ДНР кассетными боеприпасами со стороны... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T05:29
2024-11-13T05:29
2024-11-13T06:34
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ГОРЛОВКА (ДНР), 13 ноя - РИА Новости. Продавец магазина рассказала РИА Новости, как оказала первую помощь женщине, пострадавшей во время обстрела Горловки в ДНР кассетными боеприпасами со стороны ВСУ. "Был прилет, и она побежала за остановку, пыталась спрятаться от обстрела. Мы услышали, как она кричит, выскочили и позвали её сюда. Посадили, оказали первую медицинскую помощь - перевязали ногу, потому что у нее было осколочное ранение в ногу. А потом вызвали скорую помощь. Оказалось, что у нее не только осколочное ранение в ногу, но и ранение на спине", - поделилась Анна. По ее словам, она решила прийти на помощь не задумываясь, несмотря на страх. "Конечно, страшно, когда есть второй прилет. Но а что ты сделаешь? Мы живем здесь с 2014 года. Вы думаете, нам не страшно? Нам страшно. Сердце ёкает. Но ты никогда не оставишь никого. Поэтому дай бог врачам здоровья, всем людям, которые помогают", - сказала женщина. Как передает корреспондент РИА Новости, обстрел затронул Центрально-Городской район города, пострадали продуктовые магазины, остановка общественного транспорта и многоквартирные дома. На месте происшествия было обнаружено множество небольших воронок и специфические фрагменты кассетных суббоеприпасов. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 12 раз обстреляли территорию республики, выпустив 35 единицы различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили девять мирных жителей.
https://ria.ru/20241112/obstrel-1983276242.html
https://ria.ru/20241029/lugansk-1980655648.html
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горловка, донецкая народная республика, донецк, стирол, сцкк, вооруженные силы украины, в мире
Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Стирол, СЦКК, Вооруженные силы Украины, В мире
Продавец магазина помогла раненной при обстреле Горловки женщине
Продавец магазина оказала первую помощь раненной при обстреле Горловки
ГОРЛОВКА (ДНР), 13 ноя - РИА Новости. Продавец магазина рассказала РИА Новости, как оказала первую помощь женщине, пострадавшей во время обстрела Горловки в ДНР кассетными боеприпасами со стороны ВСУ.
"Был прилет, и она побежала за остановку, пыталась спрятаться от обстрела. Мы услышали, как она кричит, выскочили и позвали её сюда. Посадили, оказали первую медицинскую помощь - перевязали ногу, потому что у нее было осколочное ранение в ногу. А потом вызвали скорую помощь. Оказалось, что у нее не только осколочное ранение в ногу, но и ранение на спине", - поделилась Анна.
По ее словам, она решила прийти на помощь не задумываясь, несмотря на страх.
"Конечно, страшно, когда есть второй прилет. Но а что ты сделаешь? Мы живем здесь с 2014 года. Вы думаете, нам не страшно? Нам страшно. Сердце ёкает. Но ты никогда не оставишь никого. Поэтому дай бог врачам здоровья, всем людям, которые помогают", - сказала женщина.
Как передает корреспондент РИА Новости, обстрел затронул Центрально-Городской район города, пострадали продуктовые магазины, остановка общественного транспорта и многоквартирные дома. На месте происшествия было обнаружено множество небольших воронок и специфические фрагменты кассетных суббоеприпасов.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка
, в городе находятся химический концерн "Стирол
" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР
, до начала конфликта в Донбассе
население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК
, за прошедшие сутки ВСУ
12 раз обстреляли территорию республики, выпустив 35 единицы различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили девять мирных жителей.