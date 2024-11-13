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ВСУ обстреляли Шебекино, часть города обесточена - РИА Новости, 13.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:27 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/gladkov-1983430369.html
ВСУ обстреляли Шебекино, часть города обесточена
ВСУ обстреляли Шебекино, часть города обесточена - РИА Новости, 13.11.2024
ВСУ обстреляли Шебекино, часть города обесточена
Украинские войска обстреляли Шебекино, повреждены пять частных домов и три автомобиля, жители части города временно остаются без света, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T08:27
2024-11-13T08:27
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Шебекино, повреждены пять частных домов и три автомобиля, жители части города временно остаются без света, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В 5 частных домах выбиты окна, также на территории одного из домовладений осколками посечены забор и гараж. Три легковых автомобиля получили различные повреждения. Кроме того, перебиты линии электропередач — часть города остаётся временно без света", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что оперативные и аварийные службы работают на месте. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20241113/spetsoperatsiya-1983425935.html
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шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Шебекино, часть города обесточена

Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино, часть города обесточена

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Шебекино, повреждены пять частных домов и три автомобиля, жители части города временно остаются без света, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В 5 частных домах выбиты окна, также на территории одного из домовладений осколками посечены забор и гараж. Три легковых автомобиля получили различные повреждения. Кроме того, перебиты линии электропередач — часть города остаётся временно без света", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что оперативные и аварийные службы работают на месте.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьХарьковская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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