https://ria.ru/20241113/gladkov-1983430369.html

ВСУ обстреляли Шебекино, часть города обесточена

ВСУ обстреляли Шебекино, часть города обесточена - РИА Новости, 13.11.2024

ВСУ обстреляли Шебекино, часть города обесточена

Украинские войска обстреляли Шебекино, повреждены пять частных домов и три автомобиля, жители части города временно остаются без света, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T08:27

2024-11-13T08:27

2024-11-13T08:27

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

харьковская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Шебекино, повреждены пять частных домов и три автомобиля, жители части города временно остаются без света, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В 5 частных домах выбиты окна, также на территории одного из домовладений осколками посечены забор и гараж. Три легковых автомобиля получили различные повреждения. Кроме того, перебиты линии электропередач — часть города остаётся временно без света", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что оперативные и аварийные службы работают на месте. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20241113/spetsoperatsiya-1983425935.html

шебекино

белгородская область

харьковская область

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шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины