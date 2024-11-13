https://ria.ru/20241113/getts-1983634791.html
Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы Минюста и Генпрокурора США
Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы Минюста и Генпрокурора США - РИА Новости, 13.11.2024
Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы Минюста и Генпрокурора США
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что предложил конгрессмена Мэтта Гетца на пост главы минюста и генпрокурора. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T23:34
2024-11-13T23:34
2024-11-13T23:39
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982189160_0:85:3064:1809_1920x0_80_0_0_2472d9173a0926f7bcd7295cc364ef40.jpg
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что предложил конгрессмена Мэтта Гетца на пост главы минюста и генпрокурора."Большая честь сообщить, что конгрессмен Мэтт Гетц номинирован на должность генпрокурора США", - говорится в распространенном заявлении Трампа.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241113/tramp-1983633854.html
https://ria.ru/20241113/post-1983633120.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982189160_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_8c94a1dac01cfd527e2e22397173cf8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден
Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы Минюста и Генпрокурора США
Трамп выдвинул конгрессмена Гетца на пост главы Минюста и Генпрокурора США
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что предложил конгрессмена Мэтта Гетца на пост главы минюста и генпрокурора.
"Большая честь сообщить, что конгрессмен Мэтт Гетц номинирован на должность генпрокурора США", - говорится в распространенном заявлении Трампа.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис
выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден
переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.