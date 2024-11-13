https://ria.ru/20241113/getts-1983634791.html

Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы Минюста и Генпрокурора США

Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы Минюста и Генпрокурора США - РИА Новости, 13.11.2024

Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы Минюста и Генпрокурора США

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что предложил конгрессмена Мэтта Гетца на пост главы минюста и генпрокурора. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T23:34

2024-11-13T23:34

2024-11-13T23:39

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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что предложил конгрессмена Мэтта Гетца на пост главы минюста и генпрокурора."Большая честь сообщить, что конгрессмен Мэтт Гетц номинирован на должность генпрокурора США", - говорится в распространенном заявлении Трампа.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден