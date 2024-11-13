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Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы Минюста и Генпрокурора США - РИА Новости, 13.11.2024
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23:34 13.11.2024 (обновлено: 23:39 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/getts-1983634791.html
Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы Минюста и Генпрокурора США
Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы Минюста и Генпрокурора США - РИА Новости, 13.11.2024
Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы Минюста и Генпрокурора США
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что предложил конгрессмена Мэтта Гетца на пост главы минюста и генпрокурора. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T23:34
2024-11-13T23:39
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что предложил конгрессмена Мэтта Гетца на пост главы минюста и генпрокурора."Большая честь сообщить, что конгрессмен Мэтт Гетц номинирован на должность генпрокурора США", - говорится в распространенном заявлении Трампа.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241113/tramp-1983633854.html
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден
Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы Минюста и Генпрокурора США

Трамп выдвинул конгрессмена Гетца на пост главы Минюста и Генпрокурора США

© AP Photo / Matt RourkeДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что предложил конгрессмена Мэтта Гетца на пост главы минюста и генпрокурора.
"Большая честь сообщить, что конгрессмен Мэтт Гетц номинирован на должность генпрокурора США", - говорится в распространенном заявлении Трампа.
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Трамп предложил кандидатуру на пост директора национальной разведки
Вчера, 23:14
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Трамп объявил, кого назначит на пост госсекретаря США
Вчера, 23:03
 
В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисДжо Байден
 
 
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