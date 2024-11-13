https://ria.ru/20241113/germaniya-1983427888.html

В Германии признали, что страна разделена как никогда ранее

В Германии признали, что страна разделена как никогда ранее - РИА Новости, 13.11.2024

В Германии признали, что страна разделена как никогда ранее

Разделение объединенной Германии на Запад и Восток сегодня, после притока мигрантов и начала конфликта вокруг Украины, проявляется сильнее, чем когда-либо еще... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T07:56

2024-11-13T07:56

2024-11-13T07:56

германия

восток

украина

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Разделение объединенной Германии на Запад и Восток сегодня, после притока мигрантов и начала конфликта вокруг Украины, проявляется сильнее, чем когда-либо еще за эпоху после холодной войны, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер. "Сегодня, через 34 года после объединения, мы видим, что страна разделена как никогда. Жители востока Германии чувствуют себя гражданами второго сорта. В 90-е большинство потеряло работу, а западногерманские компании получили субсидии, скупили землю, промышленность, уволили людей, закрыли предприятия, взяли деньги и вернулись на Запад ... Примерно на 20 лет (ситуация - ред.) стабилизировалась, и разница не ощущалась настолько", - считает собеседник агентства. Однако в 2014-2015 годах начала проявляться напряженность, отметил Нимайер. По его словам, это было связано с миграционной проблемой, когда в страну приехало более миллиона человек. Также возник вопрос Крыма - жители восточной части Германии плохо восприняли поспешные заявления о якобы неправоте России и необходимости ее наказать в связи с этой темой, добавил собеседник. "Были видны первые противоречия. Люди сказали: "Погодите, все не так просто". Теперь это проявилось на (местных) выборах с "Альтернативой для Германии" и партией Сары (Вагенкнехт). Они затрагивают чувство того, что жители востока Германии все еще много чего лишены, а теперь западногерманские СМИ им еще и говорят, что они слишком тупые, поскольку не ненавидят Путина", - сказал политик.

https://ria.ru/20241107/germaniya-1982388531.html

https://ria.ru/20241112/germaniya-1983170983.html

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германия, восток, украина, в мире