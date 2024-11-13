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Захарова назвала Германию неблагодарной - РИА Новости, 13.11.2024
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10:59 13.11.2024 (обновлено: 16:14 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/germanija-1983454579.html
Захарова назвала Германию неблагодарной
Захарова назвала Германию неблагодарной - РИА Новости, 13.11.2024
Захарова назвала Германию неблагодарной
Германия отплатила России черной неблагодарностью в виде поставок оружия Украине, из которого убивают тех, кто когда-то помог стране объединиться, Берлин также... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T10:59
2024-11-13T16:14
европа
германия
берлин (город)
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Германия отплатила России черной неблагодарностью в виде поставок оружия Украине, из которого убивают тех, кто когда-то помог стране объединиться, Берлин также способствует росту фашизма и нацизма на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Немцы должны знать, что наша страна была за и способствовала объединению их народа. За это они отплатили черной неблагодарностью, поставляя сейчас оружие, из которого убивают тех, кто помог им объединиться. И способствуя росту нацизма, неонацизма и фашизма на Украине", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.Она отметила, что Германия сейчас считает своими союзниками тех, кто когда-то был против ее объединения, — например, Францию и Британию. В марте 1990 года в Восточной Германии впервые прошли свободные и многопартийные парламентские выборы. Первое место заняли христианские демократы. В августе был заключен договор об объединении ГДР и ФРГ, присоединение Восточной Германии к Западной произошло 3 октября. Кроме этого, в сентябре с участием ГДР и ФРГ, а также СССР, США, Франции и Великобритании был подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, определивший внешнеполитические условия объединения страны.Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник ранее заявлял РИА Новости, что среди стран Европы Германия является лидером по поставкам оружия. Он отмечал, что Берлин поставил Украине вооружений более чем на 30 миллиардов евро — от снайперских винтовок и до артиллерийских установок.
https://ria.ru/20240626/germaniya-1955594706.html
https://ria.ru/20240414/god-1940014815.html
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европа, германия, берлин (город), мария захарова, сергей лавров, родион мирошник
Европа, Германия, Берлин (город), Мария Захарова, Сергей Лавров, Родион Мирошник
Захарова назвала Германию неблагодарной

Захарова: ФРГ отплатила России черной неблагодарностью, поставляя оружие Украине

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Германия отплатила России черной неблагодарностью в виде поставок оружия Украине, из которого убивают тех, кто когда-то помог стране объединиться, Берлин также способствует росту фашизма и нацизма на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Немцы должны знать, что наша страна была за и способствовала объединению их народа. За это они отплатили черной неблагодарностью, поставляя сейчас оружие, из которого убивают тех, кто помог им объединиться. И способствуя росту нацизма, неонацизма и фашизма на Украине", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
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Она отметила, что Германия сейчас считает своими союзниками тех, кто когда-то был против ее объединения, — например, Францию и Британию.
В марте 1990 года в Восточной Германии впервые прошли свободные и многопартийные парламентские выборы. Первое место заняли христианские демократы. В августе был заключен договор об объединении ГДР и ФРГ, присоединение Восточной Германии к Западной произошло 3 октября. Кроме этого, в сентябре с участием ГДР и ФРГ, а также СССР, США, Франции и Великобритании был подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, определивший внешнеполитические условия объединения страны.
Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник ранее заявлял РИА Новости, что среди стран Европы Германия является лидером по поставкам оружия. Он отмечал, что Берлин поставил Украине вооружений более чем на 30 миллиардов евро — от снайперских винтовок и до артиллерийских установок.
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