https://ria.ru/20241113/germanija-1983431557.html

В Германии ухудшилось отношение к украинским беженцам, заявил политик

В Германии ухудшилось отношение к украинским беженцам, заявил политик - РИА Новости, 13.11.2024

В Германии ухудшилось отношение к украинским беженцам, заявил политик

Отношение немецкого населения к украинским беженцам стало хуже с тех пор, как начался конфликт, у многих взывала вопросы массовая выдача прибывшим украинцам... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T08:40

2024-11-13T08:40

2024-11-13T08:40

в мире

германия

польша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_758fb7a1e81faf9a9465c42cd8925b4e.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Отношение немецкого населения к украинским беженцам стало хуже с тех пор, как начался конфликт, у многих взывала вопросы массовая выдача прибывшим украинцам пособий, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер. По оценке собеседника, в Германии остаются несколько сотен тысяч украинских беженцев, что меньше, чем в соседней Польше. С точки зрения Нимайера, принимать спасающихся от конфликта людей необходимо и отправлять их обратно в зону боевых действий не стоит. "Но нужно было только показать украинский паспорт, и давали деньги без (необходимости) работы. Некоторые приехали на своих машинах. Да, они убегали с тем, что было. Но я говорил: "Почему нельзя заставить их сначала продавать машины?" Можно продать машину и получить несколько тысяч евро до того, как просить государство о помощи. У многих немцев нет машины, или, по крайней мере, нет современной машины. Вот здесь общественное мнение ухудшилось. Некоторые безработные немцы мне говорили: "Думаю, я должен стать украинцем. Так я больше буду получать". Люди так шутят, но настроения теперь против них (беженцев)," - сказал политик. По его мнению, единственное решение проблемы - прекратить конфликт для возвращения украинцев на родину как можно скорее.

https://ria.ru/20241111/irlandiya-1983089656.html

https://ria.ru/20240621/germany-1954588270.html

германия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, польша