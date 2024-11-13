https://ria.ru/20241113/germanija-1983431557.html
В Германии ухудшилось отношение к украинским беженцам, заявил политик
В Германии ухудшилось отношение к украинским беженцам, заявил политик - РИА Новости, 13.11.2024
В Германии ухудшилось отношение к украинским беженцам, заявил политик
Отношение немецкого населения к украинским беженцам стало хуже с тех пор, как начался конфликт, у многих взывала вопросы массовая выдача прибывшим украинцам... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T08:40
2024-11-13T08:40
2024-11-13T08:40
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Отношение немецкого населения к украинским беженцам стало хуже с тех пор, как начался конфликт, у многих взывала вопросы массовая выдача прибывшим украинцам пособий, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер. По оценке собеседника, в Германии остаются несколько сотен тысяч украинских беженцев, что меньше, чем в соседней Польше. С точки зрения Нимайера, принимать спасающихся от конфликта людей необходимо и отправлять их обратно в зону боевых действий не стоит. "Но нужно было только показать украинский паспорт, и давали деньги без (необходимости) работы. Некоторые приехали на своих машинах. Да, они убегали с тем, что было. Но я говорил: "Почему нельзя заставить их сначала продавать машины?" Можно продать машину и получить несколько тысяч евро до того, как просить государство о помощи. У многих немцев нет машины, или, по крайней мере, нет современной машины. Вот здесь общественное мнение ухудшилось. Некоторые безработные немцы мне говорили: "Думаю, я должен стать украинцем. Так я больше буду получать". Люди так шутят, но настроения теперь против них (беженцев)," - сказал политик. По его мнению, единственное решение проблемы - прекратить конфликт для возвращения украинцев на родину как можно скорее.
https://ria.ru/20241111/irlandiya-1983089656.html
https://ria.ru/20240621/germany-1954588270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, польша
В Германии ухудшилось отношение к украинским беженцам, заявил политик
Нимайер: отношение немцев к беженцам с Украины ухудшилось с начала конфликта
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Отношение немецкого населения к украинским беженцам стало хуже с тех пор, как начался конфликт, у многих взывала вопросы массовая выдача прибывшим украинцам пособий, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер.
По оценке собеседника, в Германии остаются несколько сотен тысяч украинских беженцев, что меньше, чем в соседней Польше
. С точки зрения Нимайера, принимать спасающихся от конфликта людей необходимо и отправлять их обратно в зону боевых действий не стоит.
"Но нужно было только показать украинский паспорт, и давали деньги без (необходимости) работы. Некоторые приехали на своих машинах. Да, они убегали с тем, что было. Но я говорил: "Почему нельзя заставить их сначала продавать машины?" Можно продать машину и получить несколько тысяч евро до того, как просить государство о помощи. У многих немцев нет машины, или, по крайней мере, нет современной машины. Вот здесь общественное мнение ухудшилось. Некоторые безработные немцы мне говорили: "Думаю, я должен стать украинцем. Так я больше буду получать". Люди так шутят, но настроения теперь против них (беженцев)," - сказал политик.
По его мнению, единственное решение проблемы - прекратить конфликт для возвращения украинцев на родину как можно скорее.