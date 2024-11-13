https://ria.ru/20241113/gerasimov-1983629908.html

Театр на Малой Ордынке представил громкую премьеру

Театр на Малой Ордынке представил громкую премьеру - РИА Новости, 13.11.2024

Театр на Малой Ордынке представил громкую премьеру

Театр на Малой Ордынке представил премьеру спектакля "Мастер и Маргарита. История любви", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T22:34

2024-11-13T22:34

2024-11-13T22:34

культура

евгений герасимов

баста (василий вакуленко)

иван стебунов

мастер и маргарита

михаил булгаков

театр

новости культуры

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Театр на Малой Ордынке представил премьеру спектакля "Мастер и Маргарита. История любви", передает корреспондент РИА Новости. "Спасибо, вы классный зритель. Я очень хочу поблагодарить труппу моих блистательных актеров. Мы это сделали за очень короткий срок. Какие потрясающие образы мы создали", - сказал худрук театра, народный артист РФ Евгений Герасимов после спектакля. Действие спектакля происходило с элементами иммерсивного шоу. В начале зрители оказались в театре Варьете на сеансе черной магии, где на них, как и в романе Булгакова, с потолка летели "деньги". На премьере звучали как всем известные мотивы, так и хиты современных исполнителей, в числе которых песня Басты "Мастер и Маргарита". Главные роли Мастера и Маргариты исполнили актеры Иван Стебунов и Янина Студилина, Воланда сыграл Герасимов. Худрук также сообщил о предстоящих премьерах. "Мы сейчас готовим "Любовь во время чумы" по Маркесу. Я уверен, это будет потрясающая работа", - отметил он, добавив, что театр также работает над созданием спектаклей "Дон Кихот" и "Девичник".

https://ria.ru/20241113/bashmet-1983598745.html

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Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

евгений герасимов, баста (василий вакуленко), иван стебунов, мастер и маргарита, михаил булгаков, театр, новости культуры, культура