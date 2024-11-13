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Театр на Малой Ордынке представил громкую премьеру - РИА Новости, 13.11.2024
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Культура
 
22:34 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/gerasimov-1983629908.html
Театр на Малой Ордынке представил громкую премьеру
Театр на Малой Ордынке представил громкую премьеру - РИА Новости, 13.11.2024
Театр на Малой Ордынке представил громкую премьеру
Театр на Малой Ордынке представил премьеру спектакля "Мастер и Маргарита. История любви", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T22:34
2024-11-13T22:34
культура
евгений герасимов
баста (василий вакуленко)
иван стебунов
мастер и маргарита
михаил булгаков
театр
новости культуры
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Театр на Малой Ордынке представил премьеру спектакля "Мастер и Маргарита. История любви", передает корреспондент РИА Новости. "Спасибо, вы классный зритель. Я очень хочу поблагодарить труппу моих блистательных актеров. Мы это сделали за очень короткий срок. Какие потрясающие образы мы создали", - сказал худрук театра, народный артист РФ Евгений Герасимов после спектакля. Действие спектакля происходило с элементами иммерсивного шоу. В начале зрители оказались в театре Варьете на сеансе черной магии, где на них, как и в романе Булгакова, с потолка летели "деньги". На премьере звучали как всем известные мотивы, так и хиты современных исполнителей, в числе которых песня Басты "Мастер и Маргарита". Главные роли Мастера и Маргариты исполнили актеры Иван Стебунов и Янина Студилина, Воланда сыграл Герасимов. Худрук также сообщил о предстоящих премьерах. "Мы сейчас готовим "Любовь во время чумы" по Маркесу. Я уверен, это будет потрясающая работа", - отметил он, добавив, что театр также работает над созданием спектаклей "Дон Кихот" и "Девичник".
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евгений герасимов, баста (василий вакуленко), иван стебунов, мастер и маргарита, михаил булгаков, театр, новости культуры, культура
Культура, Евгений Герасимов, Баста (Василий Вакуленко), Иван Стебунов, Мастер и Маргарита, Михаил Булгаков, Театр, Новости культуры, Культура
Театр на Малой Ордынке представил громкую премьеру

Театр на Малой Ордынке представил премьеру "Мастер и Маргарита. История любви"

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкНародный артист России, художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов
Народный артист России, художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Театр на Малой Ордынке представил премьеру спектакля "Мастер и Маргарита. История любви", передает корреспондент РИА Новости.
"Спасибо, вы классный зритель. Я очень хочу поблагодарить труппу моих блистательных актеров. Мы это сделали за очень короткий срок. Какие потрясающие образы мы создали", - сказал худрук театра, народный артист РФ Евгений Герасимов после спектакля.
Действие спектакля происходило с элементами иммерсивного шоу. В начале зрители оказались в театре Варьете на сеансе черной магии, где на них, как и в романе Булгакова, с потолка летели "деньги".
На премьере звучали как всем известные мотивы, так и хиты современных исполнителей, в числе которых песня Басты "Мастер и Маргарита".
Главные роли Мастера и Маргариты исполнили актеры Иван Стебунов и Янина Студилина, Воланда сыграл Герасимов.
Худрук также сообщил о предстоящих премьерах. "Мы сейчас готовим "Любовь во время чумы" по Маркесу. Я уверен, это будет потрясающая работа", - отметил он, добавив, что театр также работает над созданием спектаклей "Дон Кихот" и "Девичник".
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КультураЕвгений ГерасимовБаста (Василий Вакуленко)Иван СтебуновМастер и МаргаритаМихаил БулгаковТеатрНовости культурыКультура
 
 
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