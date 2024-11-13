https://ria.ru/20241113/gd-1983569297.html
Госдума приняла проект о штрафах для гидов за оказание услуг без аттестации
Госдума приняла проект о штрафах для гидов за оказание услуг без аттестации - РИА Новости, 13.11.2024
Госдума приняла проект о штрафах для гидов за оказание услуг без аттестации
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект группы депутатов ГД, которым предлагается установить административную ответственность до 200 РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T16:33
2024-11-13T16:33
2024-11-13T16:33
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект группы депутатов ГД, которым предлагается установить административную ответственность до 200 тысяч рублей за оказание услуг по прохождению туристского маршрута, где требуется спецсопровождение, без аттестации. Законопроектом устанавливается административная ответственность за нарушение экскурсоводами (гидами), гидами-переводчиками, инструкторами-проводниками, не прошедшими аттестацию, требований законодательства РФ о туристской деятельности, касающихся оказания услуг по прохождению туристского маршрута, при прохождении которого туристам требуется специальное сопровождение. Штраф за данное правонарушение может составить от 20 до 40 тысяч рублей для граждан, от 70 до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 150 тысяч рублей - для юридических. За повторное нарушение штрафы могут составить от 50 до 70 тысяч рублей для граждан, от 100 до 150 тысяч рублей - для должностных лиц и от 150 до 200 тысяч рублей - для юридических лиц.
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Россия, Госдума РФ, Общество
Госдума приняла проект о штрафах для гидов за оказание услуг без аттестации
Госдума приняла проект о штрафах для гидов за оказание ряда услуг без аттестации
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект группы депутатов ГД, которым предлагается установить административную ответственность до 200 тысяч рублей за оказание услуг по прохождению туристского маршрута, где требуется спецсопровождение, без аттестации.
Законопроектом устанавливается административная ответственность за нарушение экскурсоводами (гидами), гидами-переводчиками, инструкторами-проводниками, не прошедшими аттестацию, требований законодательства РФ о туристской деятельности, касающихся оказания услуг по прохождению туристского маршрута, при прохождении которого туристам требуется специальное сопровождение.
Штраф за данное правонарушение может составить от 20 до 40 тысяч рублей для граждан, от 70 до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 150 тысяч рублей - для юридических. За повторное нарушение штрафы могут составить от 50 до 70 тысяч рублей для граждан, от 100 до 150 тысяч рублей - для должностных лиц и от 150 до 200 тысяч рублей - для юридических лиц.