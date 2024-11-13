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В Госдуме предложили лишать мигрантов отсрочки на замену водительских прав

В Госдуме предложили лишать мигрантов отсрочки на замену водительских прав - РИА Новости, 13.11.2024

В Госдуме предложили лишать мигрантов отсрочки на замену водительских прав

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается лишать отсрочки на замену и аннулировать иностранные и международные водительские права мигрантов в... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T10:18

2024-11-13T10:18

2024-11-13T10:39

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается лишать отсрочки на замену и аннулировать иностранные и международные водительские права мигрантов в случае нарушения ими правил дорожного движения. "Депутаты Фракции ЛДПР в Государственной Думе во главе с председателем партии Леонидом Слуцким предлагают лишать отсрочки на замену и аннулировать иностранные и международные водительские права мигрантов в случае нарушения ими правил дорожного движения. При этом согласно инициативе вернуться за руль иностранные нарушители смогут лишь после получения российских водительских прав. Соответствующий законопроект ЛДПР внесла в Государственную Думу РФ 13 ноября 2024 года", - сообщила пресс-служба партии. Как пояснил заместитель руководителя фракции ЛДПР в ГД Сергей Леонов, водители-мигранты регулярно становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. По его словам, предлагается автоматически аннулировать иностранные водительские права мигрантов в случае малейшего правонарушения на дорогах и никакой отсрочки для замены уже не предоставлять. "Не увидел знак, не туда на перекрёсток проехал, пролетел под красный сигнал светофора – всё, твои права недействительны. Если они хотят жить в нашей стране, ездить по нашим дорогам, они обязаны соблюдать правила дорожного движения. Никаких послаблений быть не должно, от этого зависят жизни людей", – заявил Леонов. В настоящее время иностранные граждане в течение одного года с момента получения вида на жительство или гражданства РФ могут продолжать использовать водительские права, полученные у себя на родине, перед тем как поменять их на российские, отметили в пресс-службе. "Однако отсрочка распространяется и на тех, кто не имеет не только соответствующих знаний о правилах дорожного движения в России, но и желания, чтобы их изучить и им следовать... Предлагаемая ЛДПР инициатива прекратит действие такой отсрочки на замену иностранных и международных водительских прав на российские в случае, если мигрант единожды нарушит правила дорожного движения. Если же иностранный гость, нарушивший правила, захочет продолжить водить автомобиль на территории России, ему придётся получать права российского образца", - заключили в пресс-службе. По мнению авторов законопроекта, это изменение позволит исключить послабление для иностранных гостей, которые не соблюдают принятые в нашей стране ПДД, увеличит ответственность иностранных водителей и повысит уровень безопасности на дорогах. -0-

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общество, авто, россия, сергей леонов, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф