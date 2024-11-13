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"Исламский джихад" опубликовал видеообращение пленного россиянина в Газе - РИА Новости, 13.11.2024
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13:57 13.11.2024 (обновлено: 17:24 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/gaza-1983517268.html
"Исламский джихад" опубликовал видеообращение пленного россиянина в Газе
"Исламский джихад" опубликовал видеообращение пленного россиянина в Газе - РИА Новости, 13.11.2024
"Исламский джихад" опубликовал видеообращение пленного россиянина в Газе
Палестинская группировка "Исламский джихад" опубликовала видеообращение заложника-россиянина, который более года удерживается в секторе Газа. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:57
2024-11-13T17:24
в мире
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Палестинская группировка "Исламский джихад" опубликовала видеообращение заложника-россиянина, который более года удерживается в секторе Газа.Молодой мужчина, представившийся Александром Труфановым, на иврите рассказал о тяготах жизни в заточении и призвал израильтян добиваться от правительства заключения сделки, которая бы остановила боевые действия и освободила заложников.Запись подтверждает, что Труфанов, который был захвачен боевиками 7 октября 2023 года, по-прежнему жив. На видео россиянин, у которого также есть гражданство Израиля, говорит, что ему 28 лет, однако в понедельник ему исполнилось 29. Это может указывать на то, что обращение было снято до дня рождения.Считается, что в плену остаются еще около сотни человек, которые были угнаны в сектор Газа во время палестинского нападения на юг Израиля. В ответ на атаку, в которой погибли свыше 1,2 тысячи человек, израильтяне начали масштабную военную операцию, которая сопровождается десятками тысяч жертв среди палестинцев.
https://ria.ru/20240612/kozlov-1952435423.html
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в мире, исламский джихад, группа газ, израиль
В мире, Исламский джихад, Группа ГАЗ, Израиль
"Исламский джихад" опубликовал видеообращение пленного россиянина в Газе

"Исламский джихад" опубликовал видеообращение россиянина Труфанова из Газы

"Исламский джихад" опубликовал видеообращение россиянина Александра Труфанова из Газы
Исламский джихад опубликовал видеообращение россиянина Александра Труфанова из Газы - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
"Исламский джихад" опубликовал видеообращение россиянина Александра Труфанова из Газы
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Палестинская группировка "Исламский джихад" опубликовала видеообращение заложника-россиянина, который более года удерживается в секторе Газа.
Молодой мужчина, представившийся Александром Труфановым, на иврите рассказал о тяготах жизни в заточении и призвал израильтян добиваться от правительства заключения сделки, которая бы остановила боевые действия и освободила заложников.
Запись подтверждает, что Труфанов, который был захвачен боевиками 7 октября 2023 года, по-прежнему жив. На видео россиянин, у которого также есть гражданство Израиля, говорит, что ему 28 лет, однако в понедельник ему исполнилось 29. Это может указывать на то, что обращение было снято до дня рождения.
Считается, что в плену остаются еще около сотни человек, которые были угнаны в сектор Газа во время палестинского нападения на юг Израиля. В ответ на атаку, в которой погибли свыше 1,2 тысячи человек, израильтяне начали масштабную военную операцию, которая сопровождается десятками тысяч жертв среди палестинцев.
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В миреИсламский джихадГруппа ГАЗИзраиль
 
 
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